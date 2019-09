Mit dem Schlafen ist es so eine Sache. Muss man früh aus den Federn, würde man gerne länger dösen, am Wochenende aber wacht man unnötig früh auf. Ich habe tatsächlich eine Heldenkraft: ich kann immer und überall schlafen. Ein langer Flug? Kein Problem, ich penn durch und komme frisch und ausgeruht am anderen Ende der Welt an. Eine beengte Busfahrt und das versprochene W-lan zur Unterhaltung funktioniert nicht? Mir vollkommen schnuppe, denn ich habe meinen Kopf gemütlich auf meiner zusammengeknüllten Jacke abgelegt und träume. Bewundernswert? Es kommt drauf an. Ich schlafe auch ungewollt. Vor einer Weile bin ich in der Bahn vom Schaffner geweckt worden, er wollte mein Ticket sehen. Verschlafen zwinkerte ich ihn an und fragte, wo wir denn seien und nannte ihm meine gewünschte Destination. Das halbe Abteil drehte sich nach mir um und lachte herzlich – meine Haltestelle wurde vor 55 Minuten passiert.