„Das ist ja ein ganz schönes Unglücksauto“. Das Mitleid meiner Kollegen war mir neulich sicher, als ich von binnen kurzer Zeit mehrmals in die Werkstatt musste. Aber von vorne: Erst vor wenigen Monaten haben wir uns ein neues Auto gekauft, mit dem wir bislang auch mehr als zufrieden sind. Allerdings hat uns kürzlich eine Anzeige am Display dazu aufgefordert, die Werkstatt aufzusuchen, der Motor sei nämlich defekt. Die Garantie im Hinterkopf, habe ich mir nicht viel dabei gedacht und tatsächlich konnte ich das Auto einen Tag später wieder abholen: Ein Sensor war kaputt. Tags drauf dann das Ärgernis, an einer Ampel bremst mein Vordermann abrupt, ich kann gerade noch ausweichen, mein Hintermann allerdings nicht. Und schon war die Werkstatt wieder mein Anlaufziel. Diesmal dauerte es etwas länger, aber nun hab ich unser Prachtstück wieder. Seither hat es schon eine Fahrt nach München gut überstanden und will nun erst einmal nicht mehr in die Werkstatt. Ich tue mein Bestes.