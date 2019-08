Beim Einkaufen ist mir neulich eine Traube zum Verhängnis geworden. Nicht, dass ich mich in dem Supermarkt des Mundraubes schuldig gemacht hätte und vom Ladendetektiv erwischt worden bin. Ich hab die verbotene Frucht auch nicht so hastig heruntergeschlungen, dass ich sie in den falschen Hals bekommen habe und nur knapp dem Erstickungstod entkommen bin. Nein, wenn mir ein Malheur passiert, dann bin ich dabei etwas kreativer: Mit Bananen in der Hand bin ich auf der Rebenfrucht ausgerutscht. Mein rechtes Knie fing den Sturz ab, aber es muss schon schlimm ausgesehen haben, weil eine Mitkundin gleich besorgt zu mir gelaufen kam. Außer der Peinlichkeit, am Boden eines Supermarkts zu kauern, gings mir aber eigentlich ganz gut. Erst etwas später setzten die Knieschmerzen ein, die mich wohl ein paar Tage begleiten werden. Der einzige Trost für mich bei all dem Schmerz: Der Traube geht es noch schlechter.