Tägliche Kolumne

Haben Sie schon mal probiert, Kindern beim Fasching etwas Gesundes unterzujubeln? Funktioniert nur bedingt, kann ich Ihnen sagen. Nach der Faschingsveranstaltung im Kindergarten lässt sich konstatieren: Experiment gescheitert. Dabei habe ich am späten Sonntagabend noch wirklich schmackhafte Polenta-Möhren-Plätzchen gezaubert. Eine tolle Idee, davon war ich überzeugt. Zumal ich die Dinger auch noch Prinzessinnen-Kugeln taufte. Zwischen viel Süßkram, der sich auf der Liste im Kindergarten ankündigt, haben die Kleinen sicher auch mal Lust auf etwas Herzhaftes zwischendurch. Falsch gedacht. Während die Schüsseln mit Schokokuchen und Amerikanern mit Gummibärchen-Topping am Abend leergefegt waren, kam die Schüssel mit der Aufschrift „Schmid“ fast unberührt zurück. Halb so schlimm aber, denn meine Frau wusste meine Backkünste zu schätzen – hat sie zumindest gesagt.