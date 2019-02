Tägliche Kolumne

cd

Fasching hat in meiner Familie eine lange Tradition und die Kostümwahl wird jedes Jahr schon Monate vorher akribisch geplant. Darunter ganz klassische wie eine Prinzessin, was mir als Kind auch einen Tanz mit dem Faschingsprinzen einbrachte oder eine Katze. Mit der Zeit wurden sie dann etwas ausgefallener. So zog das Kostüm der Stubenfliege mit schwarz besprühten Teesieben als Augen einige Blicke auf sich. Es folgten die Gruppenkostüme, dabei durfte es nicht der einfache Pirat sein, nein, es mussten Zombie-Piraten werden. Körperfarbe durfte beizeiten auch nicht fehlen – ganz grün für die beiden Oger Shrek und Fiona oder gelb für die Simpsons. Mit den Tele­Gym Sportlern reisten wir in die 80er-Jahre und mit sehr viel Tüll wurde auch mal auf die Schnelle ein Röckchen gezaubert. In diesem Jahr wird es wohl ein Trucker mit Bierbauch. Schließlich muss so ein übergangsweise wachsender Bauch genutzt werden.