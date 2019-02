Tägliche Kolumne

Ifigenia Stogios

Der Koffer ist gepackt und es läutet auch schon an meiner Türe. Mein Onkel ist angekommen. Es wird mich zum Flughafen fahren. Und gerade dann passiert das: Plötzlich finde ich mein Handy nicht mehr. Mein Onkel versucht mich anzurufen, zu dumm nur, dass es gerade dann auf lautlos gestellt ist. Ein paar Minuten bevor der Onkel antraf, hatte ich es noch in der Hand, also bringt es auch nichts, das Gerät mit meinem Laptop zu orten. Dann fällt mir noch ein, dass ich per Handy eingecheckt hatte. Das macht alles nur noch schlimmer. Während ich versuche meinen Boarding Pass zu drucken, zeigt mir mein Drucker an, dass nicht genug Tinte vorhanden ist. „Ein Unglück kommt eben selten allein“, denke ich mir und verdrehe die Augen. Dann beschließe ich zum allerletzten Mal nach meinen Telefon zu suchen. Ohne groß darüber nachzudenken öffne ich meinen Schrank und wühle zwischen meinen Klamotten rum. Mit Erfolg: Das Handy lag unter einer Hose.