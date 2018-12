Tägliche Kolumne

jk

Was ist das perfekte Weihnachtessen? Diese Frage scheint den Deutschen wichtig zu sein. Verständlich eigentlich, immerhin wird man sich auch dieses Jahr allein zum Einkauf dieser wichtigsten Nahrung im Jahr durch eine ewige Parkplatzsuche und noch längere Kassenschlange quälen müssen. Und die nächste Qual folgt nach dem Essen im Fitnessstudio. 36 % Prozent der Deutschen erfreuen sich an Würstchen und Kartoffelsalat, ganz besonders freut sich da wahrscheinlich der Koch, was wohl bei einem Braten nicht der Fall wäre. Überhaupt muss ja eine ganze Familie zufriedengestellt werden, inklusive des einen Vegetariers. Nur Kartoffelsalat allein würde den Haussegen schief hängen lassen. Ich kann mich aus meiner Kindheit nur an eine Mahlzeit erinnern, die lange im Voraus eingekauft werden kann, alle beglückt, sättigt und keinen Aufwand verursacht: Schokolade pur. Nur das Fitnessstudio hätte man sich damit nicht gespart.