Tägliche Kolumne

Neulich kam König der Löwen im Fernsehen – einer meiner absoluten Lieblings-Disneyfilme. Als Kind schenkten mir meine Eltern den Film auf VHS-Kasette und das Hörbuch auf CD, als Jugendliche kaufte ich mir eine Sammlung Disney-Bilderbücher und als Erwachsene musste der Film natürlich auf DVD her. Als der Film dann vor Kurzem Sonntagmittag im Fernsehen gezeigt wurde, war ich mit meinem Freund und seinem Bruder bei deren Vater zu Besuch. Alle vier hatten es sich auf der Couch gemütlich gemacht und schauten fern, da kam der Film. Ich konnte meine Begeisterung nicht zügeln. Angefangen mit einem quiekenden: „Awww König der Löwen kommt“, bis zum Mitsingen und -sprechen der Lieder und der Dialoge. Zurückversetzt in meine Kindheit saß ich mit großen Augen vor dem Fernseher. In der Werbepause dann die Erkenntnis: Während ich gebannt auf den Fernseher starrte, starrten mich die drei Männer auf der Couch entgeistert an und schüttelten den Kopf. Sie hatten wohl nicht mit einer Live-Performance gerechnet.