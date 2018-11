Tägliche Kolumne

knz

Mein innerer Kalender gerät zurzeit in Unordnung, kurz nach dem Ende des langen Sommers und ebenso kurz vor Beginn der Weihnachtszeit. Beides verschwimmt, wenn an den letzten warmen Tagen schon aller Spekulatius aufgegessen ist und die Schoko-Nikoläuse schon lange geschmolzen. Über die ausgedehnte Festzeit, die manch einer schon am ersten Advent satt hat (meist im wahrsten Sinne des Wortes), wird gerne geklagt, einen Lösungsansatz hat aber noch niemand präsentiert. Dem Sommer fehlt es einfach an großen Festen. Vielleicht sollte man das Weihnachtsfest also in den August verlegen und einen ganz neuen Reiz schaffen. Ich denke an Grillfeste mit Weihnachtsgans und Schokoeis-Nikoläuse, im Wohnzimmer könnte dann zur Abwechslung auch ein Laubbaum stehen und Schnee kommt vielerorts auch im Dezember aus der Schneekanone. Nur meinem inneren Kalender würde das auch nicht weiterhelfen.