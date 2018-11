Bietigheim-Bissingen Tägliche Kolumne

Bietigheim-Bissingen / cd

Schon wieder schwappt ein Trend aus den USA zu uns: der sogenannte „Black Friday“. Und weil es gar so schön ist, wird der eine Tag gleich auf eine komplette Woche ausgeweitet. Und so locken die Geschäfte gleich mehrere Tage mit satten Rabatt-Aktionen. Für den Käufer ja nicht blöd, denn damit wird gleichzeitig die Weihnachtseinkaufsaison eröffnet. Und da man sowieso meist viel zu spät dran ist, um Geschenke zu besorgen, geschweige sich Gedanken darüber zu machen, kann man gleich noch ein Schnäppchen abgreifen. Die Frage ist nur, braucht man es wirklich? Oder gibt man stattdessen nicht viel zu viel Geld für unnützes Zeug aus. Liebe Leser, ich spreche da aus Erfahrung. Nach einem London-Trip war ich mindestens 400 Euro ärmer, Weihnachtsgeschenke waren trotzdem nicht dabei. Vielleicht heißt der „Black Friday“ deswegen so, weil es danach wirklich düster im Geldbeutel aussieht.