Tägliche Kolumne

knz

Wenn man nach ein paar Tagen in der Ferne wieder nach Hause kommt, dann freut man sich auf die gewohnte Umgebung, auf sein eigenes Bett, auf die Abende mit einem Buch, sogar auf die vertrauten Geräusche von der Straße her. Doch der Blick in den Briefkasten macht der Hoffnung auf einen harmonischen Alltag in den eigenen vier Wänden schnell ein Ende. Ganz oben liegt das jährliche Schreiben der Versicherung, das die Beiträge für das neue Jahr anmahnt. Gleich darunter findet sich die Benachrichtigung des Stromversorgers, der ab Januar einen saftigen Aufschlag auf die Preise vornimmt. Als drittes fällt das Schreiben der Bahn in die Hände, das höflich darauf aufmerksam macht, dass die Rechnung für die Bahncard immer noch offen ist. Ein Blick auf den Kontoauszug offenbart, dass die Kfz-Steuer abgebucht wurde. Schlimmer noch, das Konto ist in den Miesen. Hilfe, ich will wieder weg.