Tägliche Kolumne

knz

Dass es in der Region an Platz mangelt, ist keine Neuigkeit. Platz zum Wohnen, Platz für Industrie und Gewerbe. Und auch der Platz für Werbung ist limitiert, speziell seit die Kommunen gegen großflächige Plakate auf privaten Grundstücken vorgehen. So müssen Unternehmen neue Wege gehen: Werbung auf Autos, Banner an Sportanlagen, die gut einzusehen sind. Und jetzt werden sogar die bisher trist-schwarzen Förderbänder an der Supermarkt-Kasse bedruckt. Und zwar nicht etwa mit irgendwelchen Konsumgütern. Schließlich steht man ja schon an der Kasse und kann dem Konsumdrang nicht mehr nachgehen. Sondern von örtlichen Unternehmen. So kann man sich während man wartet anschauen, wen man so für die Haussanierung gebrauchen könnte.Außer der Vordermann hat die Werbefläche dreisterweise mit seinem Wocheneinkauf zugestellt. Aber Moment: Das ist ja der eigentliche Sinn der Förderbänder.