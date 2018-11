Tägliche Kolumne

knz

Derzeit ist der Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ in den Kinos und in aller Munde. Mich erinnern der Film und Freddy Mercury an seinen Auftritt im Londoner Wembley-Stadion. Ich war 23 im Jahr 1985, als Bob Geldorf das große Live-Aid-Konzert veranstaltete, um hungernden Kindern in Afrika zu helfen. Die ganze Musikelite von David Bowie, Elton John, Dire Straits, Mick Jagger, Bob Dylan, Santana, Madonna hin zu U2, The Beach Boys, Simple Minds, Paul Mc Cartney, Duran Duran, um nur einige zu nennen, sang live in alle Welt übertragen. Ein Höhepunkt war ganz sicher der Auftritt von Queen und Freddy Mercury. Die ganze Welt schaute zu, auch wir auf der Ostalb. Wir staunten über die erste Großbildleinwand unseres Lebens, die eher wie ein riesiger Fernseher aussah und immer wieder aussetzte. Hunderte Leute waren gekommen, nie zuvor hatte es so etwas gegeben. Für mich der Beginn von Public Viewing.