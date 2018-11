Tägliche Kolumne

cd

Bald steht der 80. Geburtstag von meinem Vater an. Seit Wochen zerbreche ich mir nun schon den Kopf, was ich meinem alten Herren doch schenken könnte. Vielleicht Konzertkarten? Oder lieber etwas zum Handwerken? Aber andererseits könnte er sich auch über neues Grillbesteck freuen. Die ganzen Wochen, in denen ich mir den Kopf zerbreche, bin ich kein Stückchen weitergekommen. Und so langsam wird es eng. Aber zur 80, ja, da sollte es doch etwas Besonderes sein. Auch wenn er immer meint, man solle doch kein Geld für ihn ausgeben. Letztendlich macht man es doch – und das gerne. Denn genauso, wie uns Kindern immer mit Geschenken eine Freude bereitet wurde, so soll es der Papa ja auch genießen. Und dann fiel es mir plötzlich ein. Etwas, das man mit Geld tatsächlich nicht kaufen kann: Zeit. Die erste Enkelin ist auf der Welt. Alle Kinder in einer anderen Stadt – was gibt es da nicht wertvolleres als Zeit?