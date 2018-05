Tägliche Kolumne

knz

Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. 15 Minuten, vorbei an der Enz, und schon bin ich da. Bei schlechtem Wetter zieht es mich allerdings nicht auf das klapprige Rad und ich schwenke auf den Bus um. Der braucht auch nur 15 Minuten – wenn er sich nicht verfährt und eine extra Runde im Kreisverkehr dreht, oder mich zu früh rauslässt, da sich hinter der von mir geplanten Haltestelle Kronenzentrum eine andere verbirgt – und zwar die Pfarrstraße. Also eine Station früher, was auch nicht weiter schlimm ist, geh ich eben ein Stück länger. Trotzdem ist es verwirrend, denn laut meinem Plan befindet sich die Station Kronenzentrum nicht gegenüber dem Bürgerbüro, sondern weiter unten, beim Kaufland. Nachdem ich nichts ahnend an diesem Tag zu spät auf den Halteknopf drückte, folgte eine Vollbremsung und ein nicht gerade freundlicher Hinweis vom Fahrer und die Verwirrung war komplett.