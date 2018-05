Tägliche Kolumne

knz

Wie? Du schlägst die Sauce Hollandaise selber auf? Immer wieder höre ich diese erstaunte Frage während der Spargelzeit. Dabei ist es doch ganz einfach: Butter zerlassen, Molke und Fett sauber trennen. Drei bis vier Eigelb mit reduziertem Essig über dem Wasserbad schaumig schlagen und dann das handwarme Butterfett erst tröpfenweise, dann etwas schneller zugießen. Immer fleißig mit dem Handbesen schlagen. Nach Belieben mit Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig. Was muss man nicht alles auf dem Teller erdulden, wenn man diese kleine Kunst nicht beherrscht. Am schlimmsten sind die „Restaurants“, in denen es die berüchtigte Thommy-Sauce gibt. Oder Eigelb mit zerlassener Butter verrührt. Finger weg, wenn man Spargel mag. Letztens jedoch war ich im Schwarzwald, in einem dieser typischen Gasthäuser. Da kam sie an, die Hollandaise, so cremig und dick, dass das Butterfest fast schon wieder austrat. Ich hätte die Kellnerin umarmen können.