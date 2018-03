Tägliche Kolumne

knz

So ein Megastau, wie er am Mittwoch die Berufstätigen erwischt hat, hat auch seine Vorteile. Ich sage das ohne Schadenfreude, als Radfahrer, der sonst mit ansehen muss, wie Autofahrer ohne Anstrengung, trocken und schön im Warmen an ihm vorbreibrausen (manchmal verdächtig nahe), während er selbst keuchend in die Pedale tritt. Es erzeugt ein Hochgefühl, die schleichenden Lastwagen zu überholen, auf der Bundesstraße wohlgemerkt, weil ein liegengebliebenes Fahrzeug und ein Bagger den Radweg versperren. Wenn da nur nicht dieser Diesel-Geschmack auf der Zunge wäre. Und es ist ein gewisser Kitzel dabei, in der verstopften Ingersheimer Ortsmitte, in der es keinen Radweg gibt, zwischen den Autoschlangen auf beiden Straßenseiten den Hang hinab zum Neckar zu fahren, so wie ein Motorradfahrer bei Stau auf der Autobahn. Und dabei festzustellen, dass manche Autofahrer sogar ein Stück beiseite fahren. Hut ab vor soviel Geduld. Das alles bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass ein Fahrrad das beste Verkehrsmittel überhaupt ist. Bis der Stau sich auflöst.