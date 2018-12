Mordprozess Syrer soll mit Plastiklöffel ins Auge gestochen haben

Asperg/Stuttgart / Bernd Winckler

Mit einem ungewöhnlichen Fall, geschehen in einer Haftzelle des psychiatrischen Vollzugskrankenhauses Hohenasperg, beschäftigt sich seit Donnerstag das Stuttgarter Landgericht. Ein 23-jähriger Syrer soll einen Mitgefangenen in einer Mehrbettzelle zu töten versucht haben, indem er ihm einen Plastiklöffel sechs Zentimeter tief ins Auge wuchtete. Die Anklage lautet auf versuchter heimtückischer Mord, Motiv: Beleidigung des Mohamed.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sollen am 26. Juni dieses Jahres in der Haftzelle der psychiatrischen Abteilung des Vollzugskrankenhauses vier Häftlinge untergebracht gewesen sein. Einer der Männer, der wie der Angeklagte aus Syrien stammt, habe gegen 1.30 Uhr geschlafen, als der Beschuldigte zu einem Schrank ging und dort einen Plastiklöffel heraus holte.

Damit, so die Anklage, habe er wortlos auf den Kopf des Schlafenden eingestochen. Der Stiel des Löffels traf das Oberlied des rechten Auges und drang sechs Zentimeter tief ein. Dort blieb es stecken. Dabei soll der Angeklagte in Kauf genommen haben, dass durch den Stich eine tödliche Hirnverletzung entsteht. Tatsächlich jedoch war die Verletzung nicht lebensgefährlich. Anlass für die Tat soll ein Streit gewesen sein, bei dem das Opfer den Angeklagten und den Propheten schwer beleidigt habe.

Angeklagter floh aus Syrien

Der Angeklagte soll die Tat in einem psychischen Ausnahmezustand begangen haben und sei, wie eine Gutachterin feststellt, möglicherweise deshalb nicht schuldfähig. Er habe Stimmen gehört und habe sich verfolgt gefühlt, sagt die Gutachterin. In einer vorläufigen Einschätzung geht sie davon aus, dass er an einer Art Schizophrenie leide. Vor der Schwurgerichtskammer jedenfalls machte er dazu keinerlei Angaben. Nur bezüglich seiner Herkunft erfuhr das Gericht, dass er aus Damaskus stammt und 2013 vor dem Bürgerkrieg flüchtete und hier anerkannter Asylant ist. Sein Vater, ein Bruder und zwei Onkel seien im Krieg gestorben.

Für die Richter wird es in dem auf mehrere Tage angesetzten Verfahren nicht einfach, den gesamten Sachverhalt aufzuklären. Einer der damaligen Mithäftlinge, die möglicherweise die Tat miterlebt haben, ist am Donnerstag dazu vernommen worden. Der 26-Jährige wurde in Hand- und Fußfessel in den Gerichtssaal gebracht. Er sagte, er wisse nichts, weil auch er in der Tatnacht geschlafen habe. Aufgewacht sei er, als der Löffel bereits im Auge steckte. Wer aber von den insgesamt vier Zelleinsassen damit zugestochen hat, wisse er nicht.

Die Richter haben zunächst vier Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Ein Gutachter wird dazu gehört, wie es möglich ist, mit einem Plastikgegenstand einen Menschen töten zu können. Nach Auffassung von Gerichtsmedizinern kann ein solcher Gegenstand, ins Auge gedrückt, schwere Kopfverletzungen bis hin zur Blindheit, verursachen. Doch das Opfer hatte offenbar Glück. Er soll sein Augenlicht erhalten und nur leicht verletzt worden sein. Das Urteil soll am 24. Februar gesprochen werden.