Eine Hochzeit war und ist bis heute ein großes und wichtiges Ereignis in einer Familie. Vor allem früher bildete sie den Höhepunkt und Abschluss einer Abfolge von Regeln, Riten und Verhandlungen, die nach einer genau festgelegten Reihenfolge eingehalten wurden. Die Fotos in der Ausstellung „Hochzeitsglück – Hochzeitsbräuche in der Zeit vor 1965“ im Museum im Schlössle in Freiberg dokumentieren die einzelnen Phasen einer Hochzeit, so erklärt Karola Schierle, die die Ausstellung für das Museum zusammenstellte und sich intensiv mit den Hochzeitsbräuchen auseinandersetzte.

„Manches mutet aus heutiger Sicht sehr hart und fast unmenschlich an. Meist bestimmte nicht die Liebe, sondern die Herkunft und das Vermögen die Wahl des zukünftigen Ehepartners“, sagt Schierle. Haben die jungen Leute, früher hieß es „angebändelt“ und sind länger „miteinander gegangen“ und sie wollten – oder was öfter auch passierte, „mussten“ heiraten, begann ein eingespieltes und genau festgelegtes Prozedere, das Eltern überwachten. Fiel dies zufriedenstellend aus, kam es zum nächsten gesellschaftlichen Akt, dem „Heiratstag“ genannt, erklärt Schierle. Das war der Tag an dem vertraglich festgelegt wurde, was jede Seite in die zukünftige Ehe einbringt.

Die Ausstellung im Museum im Schlössle zeigt genau, wie das Eheprozedere ablief und belegt mit vielen Schwarz-Weiß-Fotografien die einzelnen Schritte, bis es zur Hochzeit und dem Hochzeitsfoto mit allen Gästen, kam. Außerdem werden Begriffe wie „Brautschau“, „gefallene Braut“ oder „Morgensuppe“ erklärt.

Bis weit in die 1920er-Jahre war das schwarze Brautkleid üblich. In Weiß zu heiraten war damals nur dem Adel vorbehalten. Ein Foto in der Ausstellung zeigt, wie die vereinbarte Mitgift der Braut kunstvoll auf große Leiterwagen gestapelt, mit Girlanden und Blumenkränzen verziert und an den neuen Wohnort befördert wurde. So konnten alle im Ort die Mitgift begutachten.

Die Ausstellung „Hochzeitsglück – Hochzeitsbräuche in der Zeit vor 1965" ist im Museum im Schlössle in Freiberg.