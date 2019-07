Themen in diesem Artikel BZ Bahnhofstraße

Die Sommerferien werden sehr gerne genutzt um längst notwendige Straßensanierungen zu erledigen. Die BZ zeigt eine Auswahl der bevorstehenden Baustellen in der Region.

Autobahn-Ausfahrt gesperrt

Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart saniert seit Anfang Juli die Fahrbahndecke auf der A 81 zwischen Ludwigsburg-Nord und Zuffenhausen in Fahrtrichtung Leonberg. Derzeit finden die Fräsarbeiten im Bereich des äußeren Fahrstreifens und des Standstreifens statt. Im Bereich Zuffenhausen fanden zudem bisher vorbereitende Maßnahmen für den geplanten Anschluss der Brücke an die Rampen der Anschlussstelle statt. Ab diesem Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, bis voraussichtlich Mitte August, wird neben der bereits gesperrten Einfahrt, auch die Ausfahrt der Anschlussstelle Ludwigsburg von der A 81 aus Richtung Heilbronn kommend voll gesperrt. Der Verkehr muss daher bereits an der Abfahrt Ludwigsburg-Nord ausfahren und über die Bedarfsumleitungsstrecke U 12 fahren.

Zum gleichen Zeitpunkt, ab Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, bis voraussichtlich etwa Mitte September, werden innerhalb der Anschlussstelle Zuffenhausen die Ausfahrtsrampe von der A 81 Richtung Vaihingen, sowie die Rampe von der B 10 aus Richtung Stuttgart kommend auf die A 81 in Fahrtrichtung Leonberg für den Verkehr voll gesperrt.

Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Das Ausfahren von der A 81 auf die B 10 in Richtung Stuttgart ist weiterhin möglich. Die Einfahrt bei Ludwigsburg-Süd in Richtung Süden bleibt weiterhin komplett gesperrt.

Arbeiten in Bietigheim-Bissingen

Aber auch lokal wird wieder viel gebaut. In Bietigheim-Bissingen wird die Kleinsachsenheimer Straße in der Zeit von 5. bis 30. August voll gesperrt für Belagsarbeiten. Busse und Anwohner dürfen trotzdem fahren. Der Bus kann am 5. und 6. August aufgrund der Fräsarbeiten sowie von Mittwochabend, 14. August ab 18 Uhr bis Freitagabend, 16. August, wegen Belagseinbau nicht durch die Kleinsachsenheimerstraße fahren. Das teilt die Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen mit.

Die Sachsenheimer Straße wird vom 29. Juli bis 2. August halbseitig gesperrt, ebenfalls wegen Belagsarbeiten.

Wegen des Baus eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Gröninger Weg/Gartenstraße gilt dort noch bis 12. August die aktuelle Verkehrsregelung. Das heißt, dass der Gröninger Weg von Buchstraße in Fahrtrichtung B 27 gesperrt und von der B 27 in Richtung Buchstraße befahrbar ist. Ab 13. August ist der Gröninger Weg von Buchstraße in Fahrtrichtung B 27 befahrbar und von der B 27 in Richtung Buchstraße gesperrt. Beide Fahrtrichtungen sollen ab 30. August wieder befahrbar sein.

Wegen des Umbaus im Bereich Bahnhofstraße/Busbahnhof und Kreuzungsbereich B 27 gibt es weiter Beeinträchtigungen. Bis 16. August wird entlang der B27/Busspur gebaut (Verlängerung der Rechtsabbiegespur in die Bahnhofstraße und Verlegung der Busspur). Von 19. August bis 13. September wird die zusätzliche zweite Rechtsabbiegespur aus der Bahnhofstraße in Richtung B 27, in Richtung Ludwigsburg gebaut.

Die Hillerstraße in Bietigheim wird laut Stadtverwaltung in der Zeit von 29. Juli bis etwa 16. August halbseitig gesperrt auf Höhe Zwingerstraße/Hillerplatz.

Zudem ist wie berichtet von 29. Juli bis 23. August die Mühlsteige voll gesperrt. Die Stadtwerke sind dort am Arbeiten.

Sperrung wegen Fußgängersteg

In Ludwigsburg haben die Straßenbauarbeiter auch keine Sommerferien. An einigen Ecken wird gebaut (wir berichteten). Pünktlich zum ersten Ferientag am Montag beginnt die Sanierung des Fußgängerstegs Friedrichstraße. Dafür werden am Montag, 29. Juli, und Dienstag, 30. Juli, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr die Fahrspur von der B 27 kommend und die Fahrspur aus Richtung Remseck zur B 27 auf Höhe des Fußgängersteges für den Verkehr gesperrt. Vom südlichen Teil der Königsallee ist die Friedrichstraße nicht anfahrbar. In dieser Zeit wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Fußgängersteg wird vom 29. Juli bis 10. September für den Fußgängerverkehr voll gesperrt.

Weiträumige Umleitung

In Besigheim saniert das Regierungspräsidium das Teilstück der Landesstraße 1113 zwischen dem neuen Kreisverkehr Nußrain und der B 27. Dazu wird dieser Abschnitt zwischen Montag und Mittwoch, 29. und 31. Juli, voll gesperrt, teilt die Stadt Besigheim mit. Die Umleitung erfolgt weiträumig über Großingersheim und Bietigheim. Das sorgt für Ärger bei den Autofahrern, ist man sich bei der Stadt sicher. „Unter allen wüsten Beschimpfungen würden wir gerne die phantasievollste mit einem hübschen Zinnbecher mit Stadtwappen prämieren“, schreibt Tiefbauamtsleiter Stefan Maier auf der Facebook-Seite der Stadt.