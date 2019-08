Die Autonachfrage im Juli war in der Region Stuttgart deutlich höher als im Bund: Die Neuzulassungen stiegen regional im Vergleich zum Vorjahr um 17,6 Prozent zu. Damit lag der Zuwachs beim nicht ganz Vierfachen des Bundeswertes von 4,7. Darauf weist die Kraftfahrzeuginnung der Region Stuttgart hin.

Bei den Besitzumschreibungen habe es im Juli in der Region ein Plus von 5,4 Prozent gegeben. Das ist etwas niedriger als der Bundesdurchschnitt von 5,8 Prozent. Bei den Neuzulassungen belegt der Kreis Esslingen mit 26,5 Prozent Zuwachs den Spitzenplatz, gefolgt von Stuttgart mit 22,8 Prozent dem Rems-Murr-Kreis (17,7 Prozent) und den Kreisen Ludwigsburg (11,2 Prozent), Göppingen (10,3 Prozent) und Böblingen (9,9 Prozent). Positiv für die Kfz-Betriebe sei, dass die Kreise auch bei den Gebrauchtwagen Zuwachs gemeldet hatten, sagte Innungsgeschäftsführer Christian Reher. In Stuttgart seien die gebrauchten Diesel mit einem Plus von 14,2 Prozent sehr gefragt, während die Nachfrage nach Benzinern schwächele.

Im Kreis Ludwigsburg gab es 2324 Neuzulassungen. Damit betrage der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 11,2 Prozent bei den Pkw-Neuzulassungen (235) und drei Prozent bei den Gebrauchten. 794 dieser Autos seien mit einem Dieselmotor ausgestattet – 202 oder 34,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Benziner und andere Antriebsarten legten ebenfalls zu: Ihr Plus liegt bei 33 Wagen oder 2,2 Prozent, bei insgesamt 1530 Neuwagenkäufen. In diesen Zahlen sind 51 E-Autos und 131 Hybrid-Autos enthalten (Vorjahr 47 und 81).

Bei den Gebrauchtwagen wurden im Juli bei der Zulassungsstelle 4269 Besitzumschreibungen registriert, 123 mehr als vor einem Jahr. Gebrauchte Diesel waren im Kreis Ludwigsburg weniger gefragt als in Stuttgart. Dort gab es ein Plus von 14,2 Prozent, im Kreis Ludwigsburg wurden 25 Gebraucht-Diesel weniger gekauft (minus 2,2 Prozent).

In Stuttgart laufe die Austauschwelle in Richtung Euro-6-Standard bei den Diesel-Fahrzeugen besonders stark, in den Kreisen sei der Druck durch Fahrverbote nicht so stark, schätzt die Innung. Gegenüber dem Vorjahres-Juli liegt der Dieselbestand um rund 6000 Autos niedriger. Derzeit sind 92 292 Diesel im Kreis Ludwigsburg zugelassen. Die Austauschwelle laufe noch, schließt die Kfz-Innung aus den aktuellen Zahlen.