Adventsmärkte Stimmungsvoll bei Dunkelheit

Ingersheim / Günther Jungnickl

Die Vorbereitungen für den 20. Adventsmarkt in Ingersheim am Sonntag, 9. Dezember (von 11 bis 20 Uhr), haben längst begonnen. Eine, die von Anfang an dabei war, freut sich ganz besonders darauf: Hilde Grabenstein.

Eine Ehrensache

Denn gerade als gelernte Floristin hält sie es für eine Ehrensache, ihren SPD-Stand liebevoll zu dekorieren. Und Ehemann Rudolf hilft ihr dabei. „Wir sind halt ein gutes Team“, sagt Hilde Grabenstein und lacht, „und haben das von Anfang an so gemacht“.

Allerdings kann sie sich auch noch an die Anfangszeiten vor 20 Jahren erinnern, als noch jeder seinen eigenen Stand mitbringen musste. „Das sah aus wie Kraut und Rüben“, sagt sie.

Dass der Ingersheimer Bauhof seit vier oder fünf Jahren dafür sorgt, dass das Ambiente mit einheitlich schicken Holzhütten bestückt wird, gefällt einer Ästhetin wie ihr schon wesentlich besser: „Vor acht Jahren haben wir noch selbst einen großen Aufwand betrieben mit einem relativ großen Zelt.“

Waren es anfangs lediglich zehn Stände, die den Ingersheimer Adventsmarkt ausmachten, so sind es heute fast das Doppelte. Die Kindergärten sind dabei und die Schillerschule, die Feuerwehr, das DRK und so ziemlich alle wichtigen Vereine. Und der Akkordeonverein macht dazu im kleinen Festzelt Musik.

„Richtige Weihnachtsstimmung kommt aber erst bei Dunkelheit auf, wenn die Lichterketten erstrahlen und der Nikolaus von der Gemeinschaft der Selbständigen (GdS) die Kinder beschenkt“, weiß Hilde Grabenstein aus Erfahrung.

Seit gut zwei Monaten bereitet sich die SPD auf diesen Adventsmarkt vor. Redebedarf besteht vor allem darüber, was in diesem Jahr den Gästen an Getränken und Speisen angeboten werden soll.

Die Federführung liegt dabei bei Tanja Majer, der Ehefrau von Thorsten Majer, seines Zeichens der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat. „Doch spielt die Partei oder Fraktion dabei eine eher untergeordnete Rolle“, versichert Hilde Grabenstein, die ebenfalls dem Gremium angehört.

Erstmals gibt es „Glögg“

In diesem Jahr wird es erstmals einen Schwedenpunsch namens „Glögg“ statt Glühwein und elsässischen Flammkuchen statt Fleischküchle sowie den schon obligatorischen alkoholfreien Kinderpunsch geben. Grabenstein: „Wir überlegen jedes Mal, was im Vorjahr nicht so gut gelaufen ist. Denn auch da liegt unsere Stärke – im Wandel.“

Natürlich werden auch weihnachtliche Dekorationsartikel an diesem Stand verkauft, wie zum Beispiel Fensterbilder, bestickte Kissen, UNICEF-Weihnachtskarten oder Töpferwaren. Das Angebot ändert sich stets, zumal Tanja Majer für den Einkauf zuständig ist. Und wie steht‘s mit dem Personal? „Mindestens acht Leute sind dafür erforderlich“, meint Hilde Grabenstein, „aber auch bei uns sind es oftmals nicht genug“.