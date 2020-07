Spätestens nach 15 Minuten muss ein Rettungsdienst in Baden-Württemberg am Einsatzort eintreffen. Diese Frist müssen regional mindestens 95 Prozent aller Einsätze einhalten. Auf Anfrage des Bietigheim-Bissinger Landtagsabgeordneten Fabian Gramling (CDU) hat das baden-württembergische Innenministerium mitgeteilt, dass die sogenannte „Hilfsfrist“ im Jahr 2019 im Landkreis Ludwigsburg in 96,3 Prozent der Einsätze erreicht wurde. Im Vorjahr waren es noch 94 Prozent und 2017 93,3 Prozent. „Unser Notfallrettungssystem wird laufend verbessert. Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass wir bei uns im Landkreis auf einem guten Weg sind. Dabei darf sich aber keine Zufriedenheit einschleichen, denn in Notfällen kann jede Minute lebensentscheidend sein“, so Gramling.

„Der Landkreis sieht die Verbesserung der Hilfsfristen als Erfolg der Arbeit des Bereichsausschusses in den letzten Jahren“, teilt Dr. Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamt mit. Die beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der Hilfsfristen hätten ihre gewünschte Wirkung erzielt. Der Bereichsausschuss ist ein Gremium in dem unter anderem Vertreter der Rettungsdienste sitzen. Er ist unter anderem dafür zuständig die planerische Grundlage für eine flächendeckende Versorgung im Notfall zu garantieren (Näheres siehe Infokasten).

Seit 2017 wurden laut Stefan Kopp von der Geschäftsstelle des Bereichsausschusses insbesondere nachfolgende Maßnahmen durchgeführt: Der Versorgungsbereich Ludwigsburg wurde um zwei Rettungswagen rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres erweitert. Im Versorgungsbereich Ditzingen wurden die Bereitschaften des zweiten Rettungswagens sowie des Notarzteinsatzfahrzeugs auf rund um die Uhr an allen Tagen des Jahres erweitert.

Auch der Versorgungsbereich Vaihingen wurde um einen Rettungswagen in der Tagvorhaltung erweitert. Im Versorgungsbereich Marbach/Bottwartal wurde ein weiterer Rettungswagen in der Tagvorhaltung installiert und die Rettungswache nach Murr an der Murr verschoben. Weiterhin wurde die Tagvorhaltung des Notarzteinsatzfahrzeugs am Standort Oberstenfeld auf alle Tage des Jahres ausgeweitet.

Wie sich der Bereichsausschuss zusammensetzt und was er macht

Auf regionaler Ebene ist Baden-Württemberg in 35 Rettungsdienstbereiche unterteilt, deren Grenzen sich grundsätzlich an denen der jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte orientieren. In jedem Rettungsdienstbereich wird ein Bereichsausschuss für den Rettungsdienst (Bereichsausschuss) gebildet. Ihm gehören eine gleiche Zahl von stimmberechtigten Vertretern der Leistungsträger und der Kostenträger im Rettungsdienstbereich an. Darüber hinaus sollen dem Bereichsausschuss mit beratender Stimme je ein Vertreter des Landkreises und der Feuerwehr sowie ein Leitender Notarzt des Rettungsdienstbereiches, ein Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung sowie Vertreter der Krankenhäuser angehören. Dem Bereichsausschuss obliegt die Beobachtung und Beratung der Angelegenheiten des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich sowie deren Regelung mit Ausnahme der Luftrettung. Dazu gehört unter anderem die Festlegung von Vermittlungsentgelten für die Integrierte Leitstelle, die planerische Sicherstellung der notärztlichen Versorgung einschließlich der Gewinnung von Ärzten und die Bestimmung des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst. Sitzungen des Bereichsausschusses sollen mindestens zweimal jährlich stattfinden. Als Planungsgröße für den bodengebundenen Rettungsdienst ist bei der Notfallrettung die Hilfsfrist heranzuziehen. Diese soll aus notfallmedizinischen Gründen möglichst nicht mehr als zehn, höchstens 15 Minuten betragen. bz