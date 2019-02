Kitas Städte setzen auf Kommunikation

msc/um/ifi/rwe

Vor einigen Tagen machte es die Runde: Das Verwaltungsgericht Aachen hat – bereits im vergangenen Jahr (siehe Infobox) – Eltern recht gegeben, die für ihr einjähriges Kind eine längere Betreuung haben. Der Familie waren die Öffnungszeiten der Kita von 7.30 bis 16.30 Uhr nicht ausreichend. Deshalb forderte sie eine Verlängerung bis 17 Uhr. Der Rechtsanspruch für U3-Kinder müsse sich am Bedarf der Eltern ausrichten. Die Rechtsprechung könnte als Referenzfall für Eltern in ganz Deutschland herangezogen werden. Zwar sind auch hier die Kita-Plätze teilweise mehr als auf Kante genäht, doch die befragten Kommunen setzen noch erfolgreich auf Kommunikation.

Sven Kaiser, in Sachsenheim zuständig für Kinderbetreuung meint: „Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Das kann unmittelbare Auswirkungen haben.“ Er sei bisher davon ausgegangen, dass ein zeitlicher Umfang von 20 Stunden pro Woche als „geeignet“ gelte. In Sachsenheim habe es bisher generell noch niemand das Recht auf einen Betreuungsplatz eingeklagt. „Es wurde schon öfters angedroht, tatsächlich getan hat es aber noch niemand“, berichtet Kaiser, „wir tun das Möglichste, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen.“ Die Beratung und der Austausch mit den Eltern habe zugenommen.

„Wir haben ja auch Plätze mit bis zu 50 Stunden pro Woche. Natürlich sagen manche, dass es ihnen manchmal lieber wäre, wenn die Kita bis 18 Uhr geöffnet hat.“ Weitreichendere Forderungen seien Kaiser aber nicht bekannt. Aktuell hat die Stadt ohnehin den größten Bedarf beim Angebot verlängerte Öffnungszeiten über sechs Stunden. „Das hat sich gewandelt, in diesem Bereich ist die Nachfrage unglaublich gestiegen“, sagt Kaiser.

Statt mit Urteile in anderen Kommunen, „beschäftigen wir uns eher mit den Wünschen der Eltern in unserer Stadt“, sagt Anette Hochmuth, Sprecherin der Stadt Bietigheim-Bissingen. Es gebe unterschiedlichste Angebote in der Stadt, die mit den Wünschen der Eltern abgestimmt werden. Die Betreuungsmodelle reichen von Einrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten (6 oder 7 Stunden) bis zur Ganztagesbetreuung in den Kinderhäusern (8 oder 10 Stunden). Der klassische Regelkindergarten werde nur noch wenig nachgefragt, so die Sprecherin. Von den Kinderhäusern mit Ganztagesangebot haben zwei (Untermberg und Buch) bis 17 Uhr geöffnet, zwei (Mikado und Malefiz) bis 18 Uhr. „Anscheinend pendelt es sich auf 17 Uhr ein“, sagt Hochmuth.

Dass Eltern den Klageweg bestritten, habe es auch in Bietigheim-Bissingen noch nicht gegeben, so Hochmuth. Man habe nur Probleme gehabt, als im Kinderhaus Malefiz im vergangenen Sommer aufgrund von Personalproblemen die Öffnungszeit eine Zeitlang auf 17 Uhr reduziert werden mussten.

Klaus Walz, der für Innere Dienste und Bildung in Bönnigheim zuständig ist, sagt: „Wir haben sehr ausgedehnte Öffnungszeiten. Die Eltern kommen hervorragend mit den Betreuungszeiten zurecht.“ Trotzdem schließt er es nicht aus, dass es einzelne Fälle gebe, die eventuell noch mehr fordern würden. Die Villa Kunterbunt und der Kindergarten im Schlossfeld sind die Einrichtungen mit den längsten Betreuungszeiten. Sie sind von 6.45 bis 17.15 Uhr geöffnet. Grundsätzlich habe sich in den letzten Jahren laut Walz sehr viel getan. In den Jahren 2014 und 2015 habe beispielsweise eine Elternbefragung stattgefunden und die Betreuungszeiten seien dementsprechend angepasst worden.

Die längsten Öffnungszeiten in Besigheim sind von 7 bis 16.30 Uhr. Edeltraud Barth ist verantwortlich für die Organisation der Kindergärten und berichtet, dass der Kindergarten Bühl, den derzeit 40 Kinder besuchen, sogar eine Betreuung bis 18 Uhr bieten könnte. Doch dafür gebe es keinen Bedarf. Von einer Klage sei bisher nie die Rede gewesen, auch wenn hin und wieder seitens von Elternteilen Unzufriedenheit herrsche, so Barth.

In Ludwigsburg ist laut Stadt eine Betreuung von 6.30 bis 18 Uhr möglich – U3 und Ü3. Eine Einrichtung wäre sogar in der Lage eine Betreuung bis 20 Uhr anzubieten. Doch bislang sei der Bedarf nicht da. Diese Öffnungszeiten seien schon sehr lange so, sagt Renate Schmitz und nennt die Charlottenkrippe als Beispiel. „Die Charlottenkrippe gibt es seit 125 Jahren und hat sich schon immer an Berufstätige gerichtet.“ Deswegen hat diese Krippe schon immer eine Ganztagsbetreuung. Die Stadt versuche immer die Berufstätigkeit der Eltern zu sichern, so Schmitz.