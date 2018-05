Tägliche Kolumne Sportliche Hochleistung

Ludwigsburg / Heidi Vogelhuber

Voller guter Vorsätze bin ich vor drei Wochen in den Urlaub nach Andalusien gestartet. Beim Gepäck habe ich mich zurückgehalten, um nicht so viel rumzuschleppen. Nicht verzichten wollte ich aber auf meine Laufschuhe. Der Plan war, jeden Tag zu joggen. Während ich meine kaum getragenen neuen Laufschuhe in meinen Koffer räumte und mit Entsetzen feststellen musste, dass sie die Hälfte des Reise-Trolleys in Anspruch nehmen, machte ich mir bereits das erste Zugeständnis: Naja, jeden Tag ist vielleicht zu viel des Guten, du machst ja schließlich Urlaub und sollst dich entspannen. Aus diesem einen wurden noch mehr Zugeständnisse. In Summe habe ich meine Sportschuhe kein einziges Mal auch nur aus dem Reisekoffer geräumt. Nach zwei Wochen Spanien bin ich wieder nach Hause zurückgekehrt: Entspannter, etwas brauner und ein wenig schwerer. Die Waage, dieses unentspannte Ding, gönnt mir aber auch gar nichts.