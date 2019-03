Im Gemeinderat am Dienstagabend wurde der Sachstandsbericht zum Regionalmanagement „ILEK Neckarschleifen“ durch Bürgermeister Volker Godel vorgestellt. Das „Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept“ (ILEK) Neckarschleifen hat sich zum Ziel gesetzt, in Zusammenarbeit mit zehn Kommunen, darunter Bönnigheim, Hessigheim und Freiberg, Perspektiven für die Erhaltung und Nutzung der historischen Weinbauterrassen aufzuzeigen.

In Ingersheim wurden bereits zirka 200 Quadratmeter Trockenmauern saniert, mit Anrechnung auf das Ökokonto der Gemeinde. „Damit sind wir Spitzenreiter im Landkreis“, so Godel. Zu verdanken ist dieser Erfolg auch der Regelung in Ingersheim, dass statt eines Grundbucheintrages – wie ihn die Behörden als Garantie zur Erhaltung der Trockenmauern von den Weingärtnern möchten – in der Gemeinde die Steillagen ins Baulastenverzeichnis der Kommune eingetragen werden. Damit fällt die Überwachung der Trockenmauern in die Verantwortung der Kommune, die auch die Kosten für die Sanierung trägt und den Weingärtnern einen Zuschuss als Ausgleichsmaßnahme zukommen lässt. Das funktioniere in der Praxis sehr gut, wie Bürgermeister Godel bestätigt.

Behörde sieht es anders

Allerdings tue sich das Landratsamt mit dem Thema „Baulast statt Grundbucheintrag“ schwer, wie er von Kollegen aus anderen Kommunen weiß. Für ihn stelle sich die Frage, ob „letztendlich eine rein juristische Betrachtung relevant für die Maßnahmen zur Erhaltung der Kulturlandschaft sei oder kann man das nicht auch generell niederschwelliger hinbekommen.“ Er könne als Verwaltungspraktiker die rein juristische Sichtweise der Behörde nicht nachvollziehen, denn die Weingärtner schreckten vor einem Grundbucheintrag zurück, während der Eintrag als Baulast eine viel höhere Akzeptanz habe und so die Sanierung der Steillagen ermögliche. „Da würde ich mir eine flexiblere Haltung der Kreisverwaltung wünschen“, so Godel.