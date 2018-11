Kreis Ludwigsburg Spezialisten arbeiten zusammen

Kreis Ludwigsburg / Uwe Roth

EG heißt in der Polizeisprache nicht ausschließlich Erdgeschoss. Die Buchstaben stehen auch für „Ermittlungsgruppe“. Beim Polizeipräsidium (PP) Ludwigsburg beschäftigt sich seit Juli 2016, als Reaktion auf die Übergriffe in Köln, in der Silvesternacht eine Ermittlungsgruppe mit Mehrfachtätern (EGMTZ) aus dem Kreis der Zuwanderung.

30 Haftbefehle in zwei Jahren

Die EGMTZ besteht aus drei Beamten und ist im Revier Bietigheim-Bissingen angesiedelt. Als Mehrfachtäter unter den meist jungen und männlichen Flüchtlingen gilt, wer innerhalb von einem halben Jahr der Polizei mit mindestens fünf kleineren und mittleren Vergehen aufgefallen ist. Aktuell stehen im Zuständigkeitsbereich des PP, das sind die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen, nach Angaben eines Polizeisprechers über 200 Personen unter der Beobachtung der EGMTZ. Schwerpunkte der Straftaten seien die Bahnhöfe Ludwigsburg und Böblingen. Die Ermittlungsarbeit führte innerhalb von zwei Jahren zu knapp 30 Haftbefehlen. Die Polizei weist gleichzeitig daraufhin, dass insgesamt die Zahl krimineller Flüchtlinge in der Größenordnung von zehn Prozent aber rückläufig sei.

Mit drei Ermittlern ist die EGMTZ relativ klein. „Die Personalstärken sind nicht grundsätzlich festgelegt“, erläutert Polizeisprecher Peter Widenhorn den Aufbau einer EG. „Regelmäßig arbeiten vier bis acht Beamtinnen und Beamten zusammen“. Bereiche seien insbesondere Eigentums-, Rauschgiftkriminalität sowie Brand- und Kapitaldelikte. Ein solches Team wird gebildet, um komplexe Ermittlungsverfahren entweder zu einem bestimmten Delikt, zu einer Straftatenserie oder einem Phänomen wie etwa dem Wohnungseinbruch zu bearbeiten.

Know-how bündeln

In einer Ermittlungsgruppe werde das polizeiliche Know-how verschiedener Arbeitsbereiche gebündelt. Ihre Zusammensetzung variiert dabei laut Widenhorn je nach Anlass und kann aus Beamten der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei oder aus beiden Bereichen bestehen.

Die Mitglieder müssten als Qualifikation keinen besonderen Dienstgrad aufweisen. „Der Leiter einer EG wird jedoch aufgrund der an ihn gestellten Anforderungen zumindest im gehobenen Dienst angesiedelt sein“, sagt der Polizeisprecher. Eine direkte Sonderstellung innerhalb der allgemeinen Polizeiarbeit habe eine EG nicht. Ein besonderes Merkmal sei der Umstand, dass sich die Mitglieder einer EG ausschließlich mit dem speziellen Delikt oder einem entsprechenden Phänomen befassten. Die Arbeitszeiten könnten dabei durchaus von den Regelarbeitszeiten abweichen, richteten sich aber nach den Aufgaben, die innerhalb der EG zu bewältigen sei.

Als ein aktuelles Beispiel für erfolgreiche Arbeit einer Ermittlungsgruppe nennt der Polizeisprecher die EG „Krone“. Unter Federführung der Kriminalinspektion 4 und mit Unterstützung des Polizeireviers Kornwestheim haben acht Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei die kriminelle Szene rund um ein Café in Asperg bekämpft und aufgeklärt. Die EG „Krone“ hat in den vergangenen zwölf Monaten unterschiedliche Spuren verfolgt, die alle ihren Ausgangs- oder Endpunkt in diesem Lokal hatten.

Junge Frau befreit

Durch intensive Polizeiarbeit sei unter anderem eine zur Prostitution gezwungene junge Frau befreit worden, fasst Widenhorn den Erfolg zusammen. Zudem seien mehrere Kilogramm Rauschgift verschiedener Art sichergestellt worden. Elf Beschuldigte, davon neun mit albanischer Staatsangehörigkeit, seien zwischenzeitlich zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Café wurde Ende Oktober 2018 nach einer Razzia mittels einer Verfügung des Landratsamts Ludwigsburg geschlossen.

Eine Ermittlungsgruppe zu einem bestimmten Delikt wird aufgelöst, wenn der Zweck erreicht, das heißt die Straftat aufgeklärt ist. „Andernfalls kann eine Auflösung in Betracht kommen, wenn sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft und keine weiteren Ergebnisse mehr zu erwarten sind“, so der Polizeisprecher. In einem solchen Fall würden die Ermittlungen „in der Alltagsorganisation fortgeführt“. Auf die Frage, ob im Polizeipräsidium Ludwigsburg eine EG unverrichteter Dinge wieder aufgelöst werden musste, antwortet Widenhorn kurz mit einem Nein.