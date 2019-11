Insgesamt 32 Urkunden hat Landrat Dr. Rainer Haas am vergangenen Freitag an die Gewinner der diesjährigen Obstbrandprämierung im Rahmen des Spätlingsmarkts übergeben. „Es gibt keine Zufallsprodukte mehr bei der Herstellung von Obstbränden“, sagte Haas laut Mitteilung des Landratsamts: „Die Herstellung von Obstbränden ist eine Wissenschaft geworden: Sorgfältiges Arbeiten, Kontrolle des Anbaus, Ernte von vollreifen Früchten in mehreren Gängen und eine Verarbeitung mit hochwertigen Brenngeräten bringen auch dieses Jahr wieder ein erstklassiges Ergebnis“, freute sich Haas.

75 Brände überprüft

Die Urkundenverleihung fand im Kreise der Kenner, Liebhaber und Produzenten regionaler Obstbrände statt, die schon gespannt auf die Ergebnisse der Prüfung gewartet hatten. Zwei Kommissionen mit insgesamt sechs Prüfern testeten die Destillate. 75 Brände überprüfte die Kommission, 32 davon wurden mit einer Punktzahl von 18 bis 20 Punkten, der Höchstpunktzahl, ausgezeichnet. Die preisgekrönten Brände sind wieder am Stand des Klein- und Obstbrennerverbands Nord-Württem­berg erhältlich. Er freue sich, dass immer mehr der erfahrenen Produzenten von Obstbränden aus dem Landkreis sich im Feld Whisky und Gin ausprobieren würden, sagte Landrat Rainer Haas. Vier Urkunden wurden in diesem Segment vergeben, das bedeutet einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2018.

Vera Bullinger, die Destillatkönigin Nordwürttemberg, begrüßte die Anwesenden und freute sich, dass in diesem Jahr der beste Obstbrand des Landkreises aus der Produktion von Sabine Klatt aus Großbottwar kommt, die erstmals ihre Brände zur Obstbrandprämierung eingereicht hat. Mit ihrem „Tresterbrand aus Muskattrollinger“ teilt sie sich mit Gunter Hekel mit dem „Mispelbrand im Kastanienfass gereift“ den ersten Platz. Die Herstellung eines Obstbrandes erfordere großes Fachwissen und auch Fingerspitzengefühl, sagte Bullinger und forderte vor allem auch Frauen auf, beim Brennen mitzumachen. Sie selbst sei in der Landwirtschaft groß geworden und absolviert neben ihrem Studium noch die Ausbildung zur Brennerin.

Anschließend übergab Landrat Haas die Spende der Standbetreiber an die Palliative-Care-Fachkraft und Geschäftsstellenleiterin der Ökumenischen Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg, Sabine Horn. Die Spende soll für den Bereich Kinderhospiz zur Verfügung stehen. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst ist Teil der Ökumenischen Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e.V., die als gemeinnütziger Verein von der Caritas, der Diakonie, der Karlshöhe, dem Evangelischen und dem Katholischen Dekanat Ludwigsburg gegründet wurde.

Die Einrichtung begleitet Familien im Landkreis Ludwigsburg, in denen entweder ein Kind oder ein Elternteil schwer erkrankt, sterbend oder schon verstorben ist. Das Thema Sterben und Tod bringe die ganze Familie aus dem Gleichgewicht und Lebensperspektiven würden zerbrechen.

3700 Euro gespendet

„In solchen extremen Lebenssituationen widmen wir uns individuell dem erkrankten Kind, den Eltern, Geschwistern und nahen Angehörigen“, sagte Horn. Landrat Dr. Haas freute sich, eine Spende von 3700 Euro an den Ökumenischen Kinderhospizdienst Ludwigsburg übergeben zu können. Der Großteil der Spende stammt von den Standbetreibern des Spätlingsmarks, rund 300 Euro von Besuchern.