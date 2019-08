Wenn es an die Urlaubsplanung geht, suchen viele Menschen immer wieder nach dem perfekten Reiseziel. Nicht so Familie Rau aus Möglingen. Seit sie sich erinnern können, fahren Armin und Bettina Rau in eine kleine Gemeinde in Kärnten. Was zieht sie Jahr für Jahr nach Hermagor am Presseger See?

Als er das erste Mal nach Hermagor am Presseger See in den Urlaub fuhr, war Armin Rau sechs Jahre alt. „Mein Vater hat damals einfach auf die Landkarte geschaut und geguckt, wo ein Ort mit viel Grün drumherum ist. Und da sind wir dann hingefahren.“ Die Wahl fiel auf eine kleine Gemeinde in Kärnten, Nahe der österreichischen Grenzen mit Italien und Slowenien. Die Idylle des Gailtals, umringt von den Alpen, hat es Armin Rau angetan. So sehr, dass es ihn seit diesem ersten Urlaub mit den Eltern in Hermagor immer wieder in die Gemeinde nach Kärnten zieht: Jahr für Jahr macht er dort Urlaub. Mittlerweile ist er Mitte 50 und verheirate. Armins Frau Bettina hat sich auch in das Gailtal verliebt. Die 20-jährige Tochter der beiden begleitet sie bis heute gelegentlich.

„Unsere Freunde sagen immer: ‚Ihr seid ja bekloppt!‘“, erzählt Bettina Rau. „Aber viele denken dann nach und kommen darauf, dass sie auch immer wieder an den gleichen Ort in den Urlaub fahren. Wir sind also nicht die einzigen.“ Sogar ihre Flitterwochen haben die Raus in Hermagor verbracht. „In dem Jahr hatten wir das einzige Mal Pech mit dem Wetter“, sagt Bettina Rau. „Da hat es zwei Wochen lang durchgeregnet. Das hatten wir danach nie wieder.“

Familie Rau gefällt das Vertraute, Bekannte, wenn sie nach Kärnten fahren. „Das ist wie heimkommen“, sagt Armin, „aber im Urlaub.“ Über die Jahre haben sie Freundschaften in der Gemeinde geknüpft, sowohl unter den Einheimischen als auch mit anderen Urlaubern. Ungefähr 20 Jahre lang fuhren sie immer in die gleiche Pension. „Da waren wir am Ende in einer richtigen kleinen Clique“, erinnert sich das Ehepaar. „Mit den Leuten schreiben wir uns auch unter dem Jahr. Unsere Freunde sind aus Freiburg, daher haben wir uns immer ausgetauscht: Was macht der VfB, wie geht es dem FC Augsburg? Und bei der Urlaubsplanung haben wir es immer so eingerichtet, dass wir mindestens eine Woche zusammen in Hermagor verbringen.“ Auch in ihrer neuen Pension haben sie Freunde gefunden. „Wenn wir zum Beispiel abends mit den Besitzern zusammensitzen, besprechen die mit uns ihre Umbaupläne in der Pension. Und wenn man dann nächstes Jahr wiederkommt, sieht man, wie sie ihre Pläne umgesetzt haben“, sagt Armin Rau. Auch mit dem Bürgermeister der Gemeinde verbindet die beiden eine Freundschaft, wie schon davor mit dessen Vorgänger. „Der erste war mit dem Hausmann in unserer ersten Pension befreundet, darüber haben wir uns gekannt.“ Darüber hinaus verband ihn eine politische Freundschaft mit Armin Rau, der viele Jahre für die SPD im Möglinger Gemeinderat saß. „Der war ein SPÖ’ler, daher waren wir mit ihm sofort per du.“ Der Vater des Bürgermeister-Nachfolgers schnitzt einen Brunnen aus Holz für den Vorgarten der Raus in Deutschland, so kam der Kontakt zustande. „Das sind natürlich Geschichten, die man nicht erlebt, wenn man jedes Jahr woanders hinfährt.“

Auch anderes ausprobiert

Dabei hat Familie Rau auch schon andere Urlaubsziele ausprobiert. Zwei Jahre lang fuhren sie in die Türkei, dann nach Fuerteventura und an die Côte d’Azur. „Aber das war auch nichts“, sagt Bettina Rau. „Wir haben da zwar auch nette Leute kennengelernt, aber meistens war es uns da zu laut und zu heiß.“ Daher zog es sie wieder in das Gailtal nach Österreich. „Da ist es so ruhig, dass man am Anfang denkt, man hätte ein Problem mit den Ohren“, sagt Armin Rau. Zusätzlich zum Jahresurlaub in Österreich unternehmen sie seit einiger Zeit Städtereisen in Europa. „Wir wollen uns ja nicht nur erholen, sondern auch etwas sehen von der Welt“, sagt Bettina Rau. Ihren nächsten Sommerurlaub haben sie aber bereits gebucht: Es geht in ihre Pension in Hermagor.