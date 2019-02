Wirtschaftslagebericht Solide bei viel Gegenwind

Ludwigsburg / bz

Zu Jahresbeginn 2019 bestätigen die Unternehmen im IHK-Bezirk Ludwigsburg ein solides und gutes Lageniveau: Bei fast 55 Prozent ist die Geschäftslage gut, bei etwas mehr als neun Prozent schlecht. Das ist per Saldo nur ein Prozentpunkt unter dem Niveau vom Herbst und sechs Prozentpunkte unter dem vor einem Jahr, heißt es im aktuellen Wirtschaftslagebericht. Bei der Frage nach den Geschäftserwartungen für die nächsten zwölf Monate stehen gut 27 Prozent „verbessern“ knapp 18 Prozent „verschlechtern“ Rückmeldungen gegenüber, unter dem Strich ein Prozentpunkt weniger als im Herbst 2018. Der Konjunkturklimaindex, der Lage und Erwartungen in einem Wert abbildet, erreicht 126 Punkte, nach zuletzt 127.

Die Bilanz von Bezirkskammerpräsident Albrecht Kruse zum Wirtschaftslagebericht: „Die Industrie hat sich trotz Gegenwind durch Handelskonflikte und Wachstumsabschwächung auf wichtigen Märkten bislang gut behauptet. Die Kapazitäten sind sehr gut ausgelastet. Davon profitieren viele Dienstleister und Großhändler. Die Bauproduktion läuft auf Hochtouren. Die sehr hohe Beschäftigung stärkt den privaten Konsum, allerdings kommt das dem Einzelhandel nur anteilig zu Gute“.

Mit Blick auf die schwächere Wachstumsdynamik sagt Kruse: „Strafzölle, Rückschläge in der Entwicklung von einigen Schwellenländern, aber auch die Unwägbarkeiten des Brexit, tragen zu einem Schwungverlust bei. Hier hoffen wir auf eine möglichst günstige Entwicklung und letztlich auf eine Trendwende. Denn die Exporteure können sich diesen Entwicklungen kaum dauerhaft entziehen“.

Von den Unternehmen meistgenanntes Risiko für die eigene Geschäftsentwicklung ist der Fachkräftemangel. Rund sechs von zehn Unternehmen (59 Prozent) geben ihn an, ähnlich viele wie im Herbst 2018. Am zweithäufigsten werden steigende Arbeitskosten genannt (53 Prozent), rund sieben Punkte mehr als in der Vorumfrage.

Es folgt die Sorge vor einer schwächeren Inlandsnachfrage (48 Prozent), rund fünf Punkte mehr als zuletzt. „Der Fachkräftemangel ist schon jetzt eine Wachstumsbremse in fast allen Branchen“, ergänzt der Bezirkskammerpräsident.

Die Investitionsplanungen sind tendenziell aufwärtsgerichtet, fallen aber vorsichtiger aus als im Herbst 2018: Knapp drei von zehn Unternehmen wollen in den nächsten zwölf Monaten mehr im Inland investieren, rund jedes sechste geht von niedrigeren Investitionen aus (siehe Grafik). Der Saldowert daraus beträgt knapp zwölf Prozentpunkte, neun Punkte weniger als zuletzt. Ausgehend vom sehr hohen Beschäftigungsstand und dem verbreiteten Fachkräftemangel erwarten knapp sechs von zehn Unternehmen eine in der Tendenz gleichbleibende Beschäftigtenzahl. Aufstockungen plant rund jedes vierte, Anpassungen nach unten jedes sechste Unternehmen.

Aus dem Baugewerbe kommen „gut“ bis „befriedigend“ Rückmeldungen zur aktuellen Geschäftslage. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2018 ist die Bauproduktion verbreitet auf hohem Niveau geblieben, teilweise noch gestiegen, so die IHK. Die Bauwirtschaft hält damit die Spitzenstellung. Ihre Gewinnsituation stufen die Firmen im Baugewerbe mit „befriedigend“ bis „gut“ ein.

Für die nächsten Monate wird verbreitet von einer gleichbleibenden Bauproduktion ausgegangen. Bei den Geschäftserwartungen überwiegen „gleich bleiben“ Einschätzungen. Die Investitionsplanungen fallen uneinheitlich aus, am häufigsten sollen sie auf dem bisherigen Niveau bleiben. Dabei geht es insbesondere um die Deckung von Ersatzbedarf.

Ihre Beschäftigtenzahl wollen die meisten Bauunternehmen stabil halten. Der Fachkräftemangel, höhere Arbeitskosten sowie steigende Energie- und Rohstoffpreise sind die am häufigsten genannten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Baugewerbe.