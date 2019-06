Dem Bau der größten Solarthermie-Anlage Deutschlands steht nun nichts mehr im Wege: Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) haben von den Oberbürgermeistern der beiden Städte, Werner Spec (Ludwigsburg) und Ursula Keck (Kornwestheim) die Baugenehmigung entgegengenommen. Damit steht dem baldigen Baubeginn des 14 800 Quadratmeter großen Kollektorfelds auf dem sogenannten Römerhügel in Ludwigsburg nichts mehr entgegen.

Umsetzung beginnt

Nach umfangreicher Planungs- geht es jetzt in die Umsetzungsphase. Baubeginn ist Anfang Juli. Die Produktion der 1088 Kollektoren durch Arcon-Sunmark laufe auf Hochtouren. Mit der Fertigstellung der Anlage rechnen die Stadtwerke Ende des Jahres. Die CO 2 -Einsparung des gesamten kommunalen Klimaschutz-Modellprojekts sei beeindruckend, schreibt die SWLB in einer Mitteilung. Sie betrage 3700 Tonnen pro Jahr. Die Wärmeerzeugungsprognose der Solarthermie-Anlage liege bei 5500 Megawattstunden pro Jahr, heißt es weiter. Ungefähr 300 Durchschnittshaushalte könnten damit ein Jahr lang versorgt werden.

Die Ausschreibung für die größte Solarthermie-Anlage Deutschlands wurde im Juni 2018 als europaweites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gestartet. Drei Bieter wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert, den Auftrag erhielt Arcon-Sunmark im Dezember 2018. Mit rund neun Megawatt (MW) Spitzenleistung bauen die Stadtwerke die größte Anlage Deutschlands (die BZ berichtete). Am Römerhügel werden Flachkollektoren verbaut. In den vergangenen Monaten wurden – bauvorbereitend – zusätzliche Eidechsenhabitate errichtet. Die SWLB setzen seit Mitte 2017 das kommunale Klimaschutz-Modellprojekt des Bundesumweltministeriums „SolarHeatGrid zur Errichtung und Anbindung der größten Solarthermie-Anlage in Deutschland an ein optimiertes Wärmeverbundnetz“ um. Das Projekt wird rund 15 Millionen Euro kosten und mit knapp zehn Millionen Euro seitens des Bundes gefördert. Im November wurde mit dem Legen der ersten Fernwärmeleitungstrassen begonnen, es folgten im März erste Bauvorbereitungen für den Wärmespeicher; im April wurde das Fundament des 20 Meter hohen Wärmespeichers gesetzt. Die Errichtung der Solarthermie-Anlage in Verbindung mit dem Wärmespeicher hat zur Folge, dass qualitativ hochwertige, regenerativ erzeugte Wärme in das erweiterte Verbundnetz der Stadtwerke eingespeist wird. Damit kann die SWLB die Wärmemenge aus erneuerbaren Energien erhöhen. Zudem kann die Grundlastwärme der fossil befeuerten Heizzentralen der Einzelnetze durch die größtenteils regenerativ erzeugte Wärme des erweiterten Verbundnetzes ersetzt werden. Das Unternehmen Kremsmüller Industrieanlagen aus Österreich wurde Mitte 2018 nach europaweitem Vergabeverfahren mit dem Bau beauftragt. Der Wärmespeicher entsteht auf der stadtwerke-eigenen Fläche neben dem Holzheizkraftwerk in Ludwigsburg. Der runde Druckspeicher hat ein nutzbares Fassungsvermögen von 2000 Kubikmetern, eine Höhe von 20 und misst 14 Meter im Durchmesser.

Bohrarbeiten im April

Im April fanden die Bohrarbeiten für das Fundament statt. Die mit Beton ausgegossenen Bohrpfähle gründen in 13 Metern Tiefe und haben einen Durchmesser von 90 Zentimetern. Die Betonage der Fundamentplatte ist Anfang Juni erfolgt. Nach vierwöchiger Aushärtungszeit kann voraussichtlich Anfang Juli mit der Montage des Wärmespeichers begonnen werden. Ab Ende September folgt die Isolierung. Gegen Oktober wird das neue Konstrukt mit Wasser befüllt. Für die Kalenderwoche 49 ist die Inbetriebnahme geplant. Die Planung der Außengestaltung erfolgte durch das Unternehmen Faktorgrün.

www.swlb.de/solar-heat-grid