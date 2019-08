Die Propeller drehen sich- die Maschine nimmt Fahrt auf – und hebt ab. Ein Bild, das die Besucher des Fliegerfestes in Pleidelsheim auf dem Segelfluggelände zur Genüge beobachtet haben. Bereits seit 1972 veranstaltet der FSV Pleidelsheim die Fliegertage. Von Samstag bis Sonntag hatte die Flugsportvereinigung zahlreiche Programmpunkte vorbereitet, um für Staunen zu sorgen und bei dem ein oder anderen das Interesse am Flugsport zu wecken.

So waren Segelflugvorführungen mit F-Schlepp oder Demonstrationsflüge mit Doppeldecker-Ultraleicht-Maschinen zu beobachten. Die Hohenhaslacher Gleitschirmflieger demonstrierten ihrerseits einige Flüge mit Windenstarts. Besonders gefragt waren jedoch die Rundflüge in diversen Ultraleichtflugzeugen sowie im Ultraleicht-Tragschrauber mit Mona Hörig. Ab 40 Euro für 20 Minuten, hatten die Besucher die Gelegenheit, Pleidelsheim und Umgebung von oben zu betrachten. Die Rundflüge seien quasi durchgehend ausgebucht, erklärte Thomas Leibbrand von der FSV. Eine kleine Hürde gab es aber: Da Ultraleichtflugzeuge beim Gewicht sehr empfindlich sind, musste sich jeder Fluggast zunächst wiegen lassen.

Keine schweren Maschinen

Aus Lärmschutzgründen hatte der FSV beim Fliegerfest dieses Jahr auf schwerere Motormaschinen verzichtet. Der Verein, betont Leibbrand, erhoffe sich vom Wochenende auch Einnahmen. Denn ein neues Flugzeug soll her.

Einer der Höhepunkte war schließlich der Segelkunstflug von Simon Greis aus Hayingen. Auf 1200 Metern Höhe, im Takt zu „The Sound Of Silence“, präsentierte Greis, der auch in der Nationalmannschaft aktiv ist, zahlreiche Manöver, wie Rollen, Loopings, sogenannte Turns oder den Rückenflug und näherte sich dabei Stück für Stück dem Boden an. Schließlich am Boden erntete er dafür den tosenden Applaus der begeisterten Zuschauer: „Eine großartige Vorstellung“, waren diese sich einig. Günter Reiser von der FSV moderierte das Geschehen.

Die für den Samstagabend vorgesehenen Starts der Heißluftballons mussten witterungsbedingt abgesagt werden. Während die Flugzeuge erst bei stärkerem Regen Probleme bekommen, sei für die Ballonhülle schon leichter Nieselregen gefährlich, betonte Leibbrand. Für die Verpflegung der Besucher war indes gesorgt. Eine Auswahl aus herzhaften und süßen Speisen war vorbereitet worden. Für Stimmung sorgte Livemusik der Band „Small Town Industries“.