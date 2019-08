Themen in diesem Artikel BZ

Sind Bäume schutzbedürftiger als mobilitätseingeschränkte Menschen?“ Diese Frage aus dem Bürgergespräch Kreuzäcker/Ellental hat die BZ-Redaktion noch einmal aufgegriffen und mit einer Rollstuhlfahrerin einen Testlauf gemacht. Leonida Hergesell aus dem betreuten Wohnen der Alten- und Pflegeresidenz Pro Seniore gehört zwar zu den fitteren Rollifahrern, hatte aber dann doch das eine oder andere Problem.

Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, die Sommerferien haben begonnen und die meisten Familien sind entweder im Urlaub oder im Freibad. Leonida Hergesell fährt mit ihrem relativ schmalen Rollstuhl geschmeidig am Montessoriplatz vorbei, wo es nicht gerade kommunikativ zu geht. Drei Leute sitzen auf den Bänken und rätseln, welche Krankheit wohl die Bäume haben, muten ihre Blätter doch ungewöhnlich schrumplig an.

Vorsicht vor Eisenbügel

Schöner sind die Bäume mitten auf dem Gehweg in der Lise-Meitner-Straße, wovon die Rollstuhlfahrerin allerdings wenig hat. Denn sie muss darauf achten, dass sie mit keinem der Eisenbügel kollidiert, welche die Bäume davor schützen, dass mit ihnen wiederum rückwärts ausparkende Autofahrer zusammenstoßen. Eine Mutter mit Zwillingskinderwagen, zum Einkauf bei Lidl unterwegs, hat schon gar keine Chance auf den Gehweg zu kommen. Sie schiebt ihre Kinder mitten auf der Straße daher.

Leonida Hergesell ist heute schon zum zweiten Mal unterwegs, obgleich sie bei ihrer morgendlichen Tour vom Hintereingang der Seniorenresidenz heraus kaum an den Mülleimern in der Porsche-Straße vorbei gekommen ist, mit denen der ganze Gehweg zugestellt war. Vom Haupteingang aus versucht sie von der oberen Ebene der Schwarzwaldstraße auf die untere Ebene zu kommen. Dazu überquert die Rolli-Fahrerin den oberen Teil und kommt an der gegenüberliegenden Treppe mit Rampe an, traut sich aber nicht hinunter.

Auch Rollstuhlfahrer mit Begleitung benutzen diese Treppe nicht. Sie finden die Rampe viel zu steil und viel zu gefährlich. Leonida Hergesell nimmt lieber einen Umweg in Kauf und umrundet den Auto-Kreisverkehr.

Aus eigener Kraft

An eben diesem Kreisel spielen sich so gerne Raser auf, wie beim Stadtteilgespräch mit Oberbürgermeister Jürgen Kessing (SPD) von Teilnehmern berichtet wurde. Leonida Hergesell fährt geräuschlos. Sie bewegt sich aus eigener Kraft fort und ist darauf angewiesen, von anderen Verkehrsteilnehmern bemerkt zu werden.

Den Gehweg in der Lise-Meitner-Straße muss sie sich mit Fußgängern und Kindern auf dem Fahrrad teilen. Dass einer auf die Straße ausweichen muss, wenn sich zwei entgegen kommen, ist eben so. Gegen Fahrradfahrer auf dem Gehweg hat die Frau im Rollstuhl schon gar keine Chance. Unangenehm wird es, wenn sie mit einem Rad in den Schotter um die Bäume herum kommt. Wenigstens gibt es in der Lise-Meitner-Straße keinen Bordstein. Die Rollstuhlfahrerin macht noch einen Ausflug auf die Felder am Wohngebiet Kreuäcker/Ellental. Dazu muss sie über die Max-Born-Straße fahren, wie alle anderen Bewohner auch. Auch die aus dem Neubaugebiet, in dem noch nicht alle Wohnungen belegt sind.

Interessen kolidieren

Die Max-Born-Straße ist die einzige Möglichkeit, aus dem Wohngebiet heraus und wieder hinein zu kommen. Beim Thema Verkehr kollidieren dort die Interessen zwischen Auto-, Rad-, Rollstuhl- und Rollatorfahrern.

Letztere werden nach Informationen der Leiterin von Pro Seniore, Annemarie Kaske, in der Regel begleitet. Ihr und den Bewohnern fahren die Autos zu schnell. KiTa-Taxis, die auf dem Wendehammer parken und E-Biker auf dem Gehweg werden als gefahrenträchtige Hindernisse empfunden. „Auf der Schwarzwaldstraße fährt alles und bei Schul- und Freibadbetrieb ist dort der Teufel los“, stellt Annemarie Kaske fest. Bei der Gelegenheit, im Gespräch mit der BZ, brachte sie übrigens neben dem Wunsch nach mehr Sicherheit das Bedürfnis ihrer Bewohnerschaft nach einem Bankautomaten an.