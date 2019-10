Kultur kostet. Oft sogar recht viel. Konzerte der Ludwigsburger Schlossfestspiele oder klassische Konzerte im Kronenzentrum Bietigheim-Bissingen oder im Forum Ludwigsburg kann sich nicht jeder alle Tage leisten. Doch in der Region werden viele kulturelle Veranstaltungen angeboten, und einige kosten nichts. Natürlich sind Veranstalter und Künstler froh über Spenden, um die Unkosten zu tragen. Denn selbst bei einem Konzert eines Gesangvereins entstehen Kosten: die der Noten zum Beispiel oder des Dirigenten.

Feine Auswahl

Die BZ hat aber mal geschaut, was in den nächsten Wochen an Kultur geboten ist – bei freiem Eintritt. Eine kleine Auswahl: Am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, veranstaltet der Liederkranz Sachsenheim-Ochsenbach die „Soiree de Chorales“. Dazu hat sich der Verein namhafte Chöre eingeladen: aus Pfaffenhofen den Chor Pepp, die Singgemeinschaft Pfaffenhofen/Michelbach, den Männerchor Ochsenbach, den Chor Notabene aus Sachsenheim.

In Besigheim gibt es am Sonntag, 27. Oktober, 11.20 Uhr, ein Klavierkonzert in der Musikschule im Steinhaus. Und es ist trotz freiem Eintritt ein besonderes Konzert: Im Rahmen des Meisterkurses für Klavier sind die beiden Dozenten Professor Tomislav Baynov und Reinhard Becker in einer Matinee zu hören. Ergänzt wird die Matinee mit dem Dozenten für Akkordeon, Professor Hans Maier. Auf dem Programm stehen die Humoreske Op. 20 in B-Dur von Robert Schumann, eine Auswahl an Préludes von Sergej Rachmaninow sowie das Andante finale de Lucia di Lammermoor Op. 13 von Theodor Leschetizky. Hans Maier wird auf einem ganz besonderen Akkordeon mit mitteltöniger Stimmung mit á 415 Herz spielen. Dabei widmet er sich den Komponisten Girolamo Frescobaldi und Johann Jacob Froberger. Frescobaldi gilt als der einflussreichste Komponist für Tasteninstrumente in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Er ist einer der ersten, der ausgedehnte musikalische Werke niederschrieb, die nicht durch einen Text getragen werden.

In der Laurentiuskirche in Bietigheim-Bissingen gibt es am Sonntag, 10. November, 18 Uhr, die Stunde der Kirchenmusik. Ana-Marta Vilar aus Baiona (Spanien) und Ricardo Gassent aus Madrid sowie Jürgen Benkö an der Orgel spielen Werke für zwei Oboen und Orgel. Am Mittwoch, 20. Oktober, 19.30 Uhr, spielen dann im großen Saal der Musikschule Besigheim die Schüler der Meisterklasse ein kostenloses Konzert.

Viele musiktreibenden Vereine machen im Herbst ihre Jahreskonzerte, oft wird man überrascht, wie professionell und vielseitig ihre Vorführungen sind. Fast alle der Konzerte sind bei freiem Eintritt, wie am 24. November, 18 Uhr, das Konzert des Handharmonikaclubs Walheim-Besigheim in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim.

In der Stadtkirche Bietigheim-Bissingen gibt es an Silvester, 31. Dezember, um 22 Uhr ein kostenloses Konzert. Es singt die Kantorei.

Neben dieser Auswahl an kostenfreien, kulturellen Angeboten gibt es noch eine ganze Menge niederpreisige. Es lohnt sich, ein bisschen zu stöbern, um die kleinen, aber feinen Angebote zu finden.