Geiz ist geil“, ist nicht nur ein griffiger Werbeslogan, es scheint fast so etwas wie das Motto dieser Zeit zu sein. Die BZ widmet sich in einer Schwerpunktausgabe dem Thema „Sparfüchse“ und zeigt, wo man im Kreis sparen kann und warum es Sparfüchsen gar nicht immer nur darum geht, weniger Geld auszugeben. Zum Auftakt hat die BZ mit Gerhard Beck gesprochen. Er ist Prokurist der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, die einen Sitz in Ludwigsburg hat.

Herr Beck, täuscht der Eindruck, oder leben wir derzeit in einer Hochphase der Schnäppchen-Jäger?

Gerhard Beck: Es gab schon immer den Blick auf günstige Angebote, aber seit wir das Internetzeitalter eingeläutet haben, ist die Mentalität stärker verbreitet. Heute kann man noch sofort im Laden die Gegenprobe bei Amazon machen, deshalb ist man stärker auf den Preis fixiert. Heute kommt man sich ja fast blöd vor, wenn man zum regulären Preis kauft, weil es immer irgendwo ein Schnäppchen gibt. Ein Beispiel für die Mentalität sind auch diese Benzinpreis-Apps, wegen denen Leute kilometerweit fahren um den Sprit zwei Cent billiger zu bekommen.

Spielen gestiegene Lebenshaltungskosten keine Rolle bei den Schnäppchenjägern?

Nein, das ist vor allem bei uns in der Region nicht so. Wir haben sogar steigende Einkommen und stagnierende Preise im Einzelhandel. Aber natürlich gibt es auch einen Teil der Bevölkerung, der auf günstige Angebote angewiesen ist. Dieser Teil ist aber nicht für den Erfolg etwa von Schnäppchenmärkten verantwortlich.

Dem Schwaben sagt man ja eine besondere Vorliebe zum Sparen – ja fast zum Geiz – nach. Gibt es in der Region also mehr Sparfüchse als anderswo?

Auch das trifft nicht zu. In strukturschwächeren Regionen Deutschlands ist das Schnäppchenthema im Stadtbild noch viel präsenter, weil es dort tatsächlich mehr Menschen gibt, die darauf angewiesen sind. In einigen Gegenden im Osten Deutschlands oder im Ruhrgebiet springen die 1-Euro-Läden und besondere Angebote stärker ins Auge. Wir leben ja quasi auf einer Insel der Glückseligen hier.

Welche Rolle spielt, dass Einkaufen als Aktivität heute grundsätzlich eine ganz andere Wertigkeit als früher hat? Es gibt sogar TV-Sendungen zu dem Thema.

Man ist komplett weg vom Versorgungskauf. Das macht man vielleicht noch bei Lebensmitteln. Einkaufen ist eigentlich ein Freizeitevent geworden, es steht in Konkurrenz mit Sportveranstaltungen und anderen Freizeitaktivitäten. Man geht zum Shopping nicht mehr, weil man etwas braucht. Wenn man dann ein Schnäppchen erwischt, obwohl man es nicht braucht, freut man sich. Für viele ist Shoppen auch eine Belohnung für besondere Leistungen.

Bis auf die Menschen, die Repair-Cafés nutzen, ist es eigentlich Usus, defekte Gegenstände wegzuschmeißen und sich neue zu kaufen. Hängt das geänderte Einkaufverhalten auch mit der Wegwerfgesellschaft zusammen?

Das liegt eher am technologischen Wandel. Die Geräte sind heute so kompliziert und gleichzeitig ist die Herstellung wesentlich günstiger geworden, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, ein Smartphone zu reparieren. Dann kauft man halt ein neues. Die Repair-Cafés sind eine schöne kleine Nische, aber das ist bei der breiten Schicht der Bevölkerung nicht angekommen.

Sie beraten Kommunen zum Thema Einzelhandel. Wie gehen die Kommunen mit dem geänderten Einkaufverhalten am besten um?

Den größeren Städten wie Stuttgart und Ludwigsburg geht es überwiegend gut. Denen hat der Online-Handel nicht geschadet, weil sie neben dem Einzelhandel andere Angebote haben. Die sind so stark, dass sie unter dem Schnäppchen- und Online-Aspekt nicht leiden. Aber es gibt eine klare Abwärtsentwicklung der Kleinstädte. Der klassische Fachhandel funktioniert in den Kleinstädten oft nicht mehr. Da kommt in der Tat ein Problem auf uns zu, wenn wir nicht umsteuern.

Was kann man da tun? Können Läden heutzutage noch mit Qualität punkten?

Qualität zieht schon noch. Vor allem Service ist aber das A und O für den Fachhandel. Das Einkaufen im Großhandel und das Weiterverkaufen an den Kunden – damit kann man im Internetzeitalter kein Geld mehr verdienen. Mit Amazon können Sie preislich nicht konkurrieren. Es geht deshalb den Branchen gut, die über den eigentlichen Verkauf hinaus Dienstleistungen anbieten können. Etwa ein Juwelier, der eigentlich ja ein Goldschmied ist und kein Einzelhändler. Ein anderes Beispiel sind Optiker, die auch ein Handwerk betreiben. Die sind nicht nur auf das Produkt reduziert. Wer nur verkauft, hat keine Zukunft. Am härtesten betroffen sind traditionelle Sparten wie etwa Kleidungs- und Schuhgeschäfte.

Welche Folgen hat das?

In Kleinstädten findet man heute schon manche Branchen gar nicht mehr. Da funktioniert allerdings der Lebensmitteleinzelhandel in den letzten Jahren immer besser, weil man die Lebensmittelmärkte wieder nah am Kunden haben will. Als Beispiel fällt mir Freudental ein. Für den Ort haben wir jahrelang vergeblich einen Lebensmittelmarkt gesucht. Niemand wollte da hin, weil es einfach zu klein ist und jetzt hat man es tatsächlich geschafft, dort wieder einen anzusiedeln.

Spielen bei Lebensmitteln Schnäppchen eine Rolle? Fahren Kunden auch mal in den nächsten Ort, um das Hackfleisch billiger zu kaufen?

Das machen immer weniger Menschen. Das zeigen unsere Verbraucherbefragungen. Danach ist es den Menschen vor allem wichtig, dass die Lebensmittel frisch und nah sind. Die Leute sind nicht mehr bereit, große Distanzen zurückzulegen. Sie kaufen auch häufiger ein als früher. In Kirchheim als Beispiel ist man früher am Freitag oder Samstag zum Real oder Multimarkt gefahren für einen Großeinkauf. Das macht heute keiner mehr. Da geht man zum Lebensmittelmarkt, der nah ist. Das ist eine Chance für kleine Gemeinden wie Freudental oder Mundelsheim. Dort gibt es praktisch keinen Einzelhandel mehr, aber es gibt noch einen Netto.

Welchen Rat würden Sie denn gerade den gefährdeten Branchen wie Kleidungsgeschäften geben? Müssen die ihr Angebot auch online bereitstellen?

Selbstständig können diese Läden ohnehin nicht online verkaufen. Wenn, dann geht das eigentlich nur, indem man sich einklinkt, etwa bei Amazon-Marketplace oder bei einer Verbundgruppe. Viel wichtiger ist, dass diese Läden online überhaupt sichtbar sind und dass sie dort informieren, etwa über Schnäppchen-Aktionen, und so die Leuten in den Laden bekommt.

In Bietigheim gibt es derzeit einige Leerstände in der Innenstadt. Wie kann man als Stadtverwaltung dazu beitragen, dass die Qualität des Einzelhandels erhalten bleibt?

Als Stadt kann man nur die Rahmenbedingungen liefern. Darunter fällt unter anderem die Erreichbarkeit und die ist in Bietigheim mit den Parkplätzen ohne Gebühren vorbildlich gelöst. Außerdem gibt es sehr viele Feste und Aktionen in der Einkaufsstraße. Die Stadt kann die Geschäfte nicht selbst betreiben aber die Konzentration fördern. Bei funktionierenden Innenstädten wie Bietigheim sind die Läden alle sehr kompakt am Zentrum aufgereiht.

Wie sehen sie den derzeitigen Trend zu Unverpackt- und Secondhand-Läden?

Das ist ein super Ansatz, gerade in Zeiten des Klimawandels, aber es ist nur etwas für eine kleine Zielgruppe. Bei den Unverpackt-Läden liegt das an der Preisstruktur. Da tut sich Otto-Normal-Verbraucher schwer.