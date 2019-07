Irene Ott (71) und Erich Gebert (72) müssen sich gegenseitig vertreten, wenn sie während der Woche oder vor allen an den Sonntagen angefordert werden. Denn nur dann sind die Räume von 14 bis 17 Uhr geöffnet oder aber nach telefonischer Vereinbarung. Aber meist sind sie alle beide vor Ort im einstigen Schlössle, das wechselweise auch „Unteres Schloss Geisingen“, „Schertelsches Schloss“ oder auch „Altes Schloss“ genannt wird.

Denn die beiden sind übrig geblieben, aus den Gründungsjahren, als die Euphorie groß war und sich ein gut 40-köpfiger Arbeitskreis auf den Aufruf der Stadtverwaltung unter Bürgermeister Herbert Schlagenhauf zusammengefunden hatte und der sich auf diverse Arbeitsgruppen verteilte. Jetzt sind sie so ziemlich allein und zwar „altershalber“, wie Irene Ott gesteht: „Deshalb suchen wir immer neue Leute.“

Nach den Vorarbeiten des Arbeitskreises von 1987 bis 1989 ist das Heimatmuseum für die Stadt Freiberg schließlich eröffnet worden und dazu hat das Tandem Ott/Gebert einiges beigetragen. Seitdem ist auch der Eintritt kostenlos, denn Karten zu verkaufen, so Ott, sei ein zu großer personeller Aufwand. Zudem soll ins Museum kommen, sagt sie, wer will und nicht, wer es sich leisten kann.

Irene Ott war zunächst Fremdsprachenkorrespondentin, die sich jedoch an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg in Kulturmanagement ausbilden ließ und zunächst für die Stadtverwaltung Kornwestheim und ihre Kunstgalerie arbeitete und sich so ihre ersten Sporen verdiente. Der Bautechniker Erich Gebert war für den Tiefbau der Stadt Freiberg zuständig und hatte sich zusammen mit dem damaligen Stadtbaumeister Fritz Karrer dem Arbeitskreis angeschlossen, lange bevor beide aus den städtischen Diensten ausschieden.

Die beiden „Übriggeblieben“ sind seither ehrenamtlich tätig, ihr Jahresetat für eventuelle Ankäufe beträgt 5000 Euro, doch meist bekommen sie ihre Exponate aus Haushaltsauflösungen geschenkt, falls sie nicht schon vorher im Sperrmüll gelandet sind. Irene Ott trägt seit dem Jahr 2000 die Verantwortung dafür, was im Heimatmuseum ausgestellt wird. In der Regel sind es Haushaltsgegenstände, die gezeigt werden: „Aus Töpfen und Fässern“, heißt es dann etwa oder auch nur „Das Bügeln“, „Das Flicken“ oder „Waschtag“. Auch eine Schusterwerkstatt, die ihre Wurzeln in Bessarabien gehabt hat, gehört zum Erbe aus der Nachkriegszeit.

Und natürlich wird an den Namensgeber des Schulzentrums gedacht: Oscar Paret (1889 bis 1972), von dem etliche behaupten, „er sei ein begnadeter Architekt gewesen“, wie Irene Ott lachend erzählt. Dass er aber Historiker und gerade auf Freiberger Markung viele Ausgrabungen angeregt hat, wird fast vergessen. Deshalb gehört eine Goldscheibenfibel aus der Mitte des 7. Jahrhundert, die von einem alamannischen Goldschmied geschaffen wurde, zu den besonderen Schätzen dieser Ausstellung. Wenn auch nur als Nachbildung, denn das Original lagert im Landesmuseum in Stuttgart.

Besonderen Erfolg hatte Irene Ott mit ihren Sonderausstellungen zu Anfang ihrer „Amtszeit“. Noch in lebhafter Erinnerung sind ihr die Erfolgsgeschichten von der Ötzi-Ausstellung aus dem Jahr 2004 mit fast 5000 Besuchern, „Darf‘s ein bisschen mehr sein?“ über den Kaufladen im Dorf (3760 Besucher) aus dem Jahr 2004/05 oder der Sonderschau „Dem Ingenieur ist nichts zu schwör“ aus dem Jahr 2005 (3500 Besucher). Nach der lang anhaltenden Generalsanierung im Jahr 2016 bis 2018 des Geisinger Schlössles sind solche Zahlen natürlich illusorisch: Die Ausstellung „Vom Korn der frühen Jahre“ des Landesamts für Denkmalpflege hatten gerade mal 500 Besucher besucht.

Seit dem Jahr 2006 ist während der Ferienmonate der Raum für Sonderausstellungen gesperrt und wird von der Stadt Freiberg als Trauzimmer genutzt. „Weil‘s halt im Schlössle romantischer ist als im Rathaus“, so Irene Ott, „und außerdem derzeit wegen des Neubaus der OPS der ganze Bereich eine Großbaustelle ist“. Daraus macht sie allerdings wieder flugs eine Tugend und plant eine große Hochzeitsausstellung.