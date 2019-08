Themen in diesem Artikel BZ

Als Orte der Begegnung haben Marktplätze schon seit jeher eine wichtige Bedeutung in den meisten Gemeinden. Nicht nur die Wochenmärkte finden dort statt, oftmals sind die Plätze, zentral im Ort gelegen, auch eine Art Festplatz, auf dem man sich in den Abendstunden zu Vereins- oder sonstigen Festen trifft. Die BZ wirft in ihrem Schwerpunkt heute einen Blick in die Gemeinden und auf die Bedeutung, die Marktplätze dort einst und aktuell noch haben.

Historisch gewachsen und oftmals auch umbaut, beherbergen Marktplätze oftmals auch gastronomische Betriebe, die gerade die Sommermonate für eine ausgiebige Außenbewirtschaftung nutzen. Weil an Marktplätzen aber auch Menschen wohnen, schränken die Gemeinden die Geselligkeit im Freien in der Regel ein, manche rigoroser als andere. In Ludwigsburg hat sich im vergangenen Jahr eine Verlängerung des Ausschanks im Freien durchgesetzt. Lokale rund um den Ludwigsburger Marktplatz durften zunächst testweise an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen die Außenbewirtschaftung bis 24 Uhr verlängern, Ausschankende ist um 23.30 Uhr. Der Test verlief nach Angaben der Stadt erfolgreich und so darf am Marktplatz nun dauerhaft länger draußen gesessen werden.

In kleineren Kommunen ist eine Ausdehnung dagegen nicht angedacht. In Bietigheim-Bissingen, wo der Marktplatz immer wieder Schauplatz diverser Feste und Konzerte ist, an diesem Wochenende findet das Arkadenfest dort statt, dürfen die Lokale bis 23 Uhr außen bewirten. Schon jetzt gibt es von Anwohnern Klagen über den Lärm durch die diversen Gastwirtschaften rund um Rathaus und Marktplatz.

Birgit Papendorf vom Ordnungsamt in Bönnigheim erklärte im vergangenen Jahr anlässlich der Neuregelung in Ludwigsburg, dass in Bönnigheim eine solche Verkürzung nicht vorgesehen sei. Bis 22 Uhr können die Gastronomen dort im Freien bewirten. „Wer die Bewirtung bis 23 Uhr verlängern will, kann dies über eine Ausnahmegenehmigung“, erklärte Papendorf.

Ähnlich sieht es in Sachsenheim aus. Grundsätzlich darf man dort bis bis 22 Uhr außen bewirten. Bei größeren Festen kann diese Genehmigung auf Antrag in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis 0 Uhr ausgeweitet werden.

Drinnen darf man länger

Wer draußen den Ausschank einstellt, muss aber nicht zwangsläufig gleich sein Lokal schließen. Diese Sperrstunde ist auch für Lokale an den Marktplätzen etwas später. Nach der Sperrstunde darf der Wirt keine Getränke mehr ausschenken. Aktuell gelten nach der Gaststättenverordnung der baden-württembergischen Landesregierung folgende Regelungen: Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften beginnt um 3 Uhr und endet um 6 Uhr. In der Nacht zum Sonntag beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr und endet um 6 Uhr. In der Nacht zum 1. Januar gilt die Sperrzeit übrigens nicht. Sonderregelungen gibt es auch für die Nacht zum Fastnachtsdienstag und zum ersten Mai. Da beginnt die Sperrzeit ausnahmsweise auch immer um 5 Uhr und endet um 6 Uhr.

Häufig kam es in der Vergangenheit in Kriegszeiten zu teils empfindlichen Einschränkungen bei der Polizeistunde. Anfang September 1914, wenige Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wurden bereits erste Einschränkungen verfügt: „Polizeistunde wird für die großen und mittleren Städte einschließlich der Stadt Stuttgart und für die übrigen Gemeinden von mehr als 4000 Einwohnern auf elf Uhr und für die übrigen Gemeinden des Landes auf zehn Uhr abends festgesetzt.“ Diese Bekanntmachung wurde vom Bietigheimer Bürgermeister Mezger am 5. September 1914 im Enz- und Metterboten veröffentlicht. Die Stuttgarter waren mit dieser Regelung offensichtlich nicht zufrieden. Die Sperrstunde wurde wenige Wochen später um eine Stunde auf zwölf Uhr verlängert, wohlgemerkt nur in Stuttgart.

In einer Bekanntmachung vom 28. Oktober 1914 machte der Bietigheimer Bürgermeister darauf aufmerksam, dass die Sperrstunde für Bietigheim bei elf Uhr bleibt, für kleinere Gemeinden jedoch um eine Stunde auf elf Uhr verlängert wird. Auch nach dem Krieg wurde die Polizeistunde nicht verschoben. Der Bietigheimer Gemeinderat beschloss im September 1930, dass sie generell auf elf Uhr Nachts festgelegt wird. Ausnahmen waren möglich. Lag ein öffentliches Bedürfnis vor, konnte die Sperrstunde auf zwölf Uhr verlängert werden. Dieses öffentliche Bedürfnis war augenscheinlich in Bietigheim und Metterzimmern sofort und permanent vorhanden, weil hier gleich zwölf Uhr festgelegt wurde.

Strafe für „Hocker“

Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges waren Polizeistunden wieder ein Thema. Solange der zivile Luftschutz ausgerufen war, legte man sie auf Mitternacht fest. Der Bietigheimer Bürgermeister Holzwarth machte darauf aufmerksam, dass Zuwiderhandlungen empfindlich bestraft würden.

Wie eine solche empfindliche Bestrafung damals aussah, bekam bereits im Januar 1940 ein so genannter „Hocker“ vor dem Besigheimer Amtsgericht zu spüren. Dem Angeklagten wurde wegen Überschreitung der Polizeistunde sowie Beamtennötigung und Beleidigung eine Strafe von 35 Reichsmark aufgebrummt. Ferner wurde dem vom Angeklagten beleidigten Polizeibeamten die Befugnis zuerkannt, die Verurteilung des Angeklagten durch einen Aushang an der Rathaustafel in der Heimatgemeinde des Angeklagten auf dessen Kosten öffentlich bekanntzugeben.

Info Weitere Berichte zum Schwerpunkt finden Sie auf den Seiten 10,11, 13, 14, 15,16 und 19.