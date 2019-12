Konstantin Frank hört das Wort „Retter“ nicht gerne. „Ich sehe mich als Helfer in Notfällen, ich komme, wenn sich die Menschen nicht mehr zu helfen wissen“, sagt der 24-jährige ausgebildete Notfallsanitäter. Er sei der Profi, der dann für die Patienten da sei, wenn sie sich in Extremsituationen befinden. „Ich sehe die Menschen in ihrem Schlafzimmer, ungeschminkt und vor Schmerzen weinen, da muss man mit Professionalität rangehen“, sagt Frank.

Mit Menschen wollte er schon immer beruflich zu tun haben, Polizist wollte der Möglinger nach dem Abitur werden. „Um den Schichtdienst kennen zu lernen, machte ich ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), erzählt Konstantin Frank.

Er blieb und machte eine dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter. „Mein Beruf ist es zu helfen, es kann nichts Besseres geben, ich habe langfristig vor, diesen Beruf auszuüben“, sagt er. 2017 wurde er vom DRK Ludwigsburg übernommen.

Die Notfallsanitäter machen in drei Schichten Dienst und werden von der Integrierten Leitstelle zum Einsatz geschickt. „Gerufen werden wir sowohl zu Husten, Schnupfen, Heiserkeit wie zum eingerissenen Nagel, aber auch zum schweren Unfall“, sagt er. Zur Zeit beschäftigten ihn und seine Kollegen am meisten die Weihnachtsmärkte in der Region. Mindestens zweimal pro Tag würden sie gerufen, weil jemand einen Kreislaufzusammenbruch erlitten habe.

Der Notfallsanitäter hat meist einen Rettungssanitäter dabei, hierzu braucht man einenen dreimonatigen Lehrgang und einen Auszubildenden. Vor Ort muss Frank entscheiden, muss der Rettungsarzt kommen, soll der Patient ins Krankenhaus gebracht werden oder reicht es, wenn er zum Arzt geht. „Ja, es ist oft schon eine Verantwortung über Leben und Tod“, sagt er. Es gebe schon ein paar Menschen, „denen ich eine zweite Chance gegeben habe“, sagt er.

Zwei Mal erst habe er wirklich unangenehme Eindrücke sammeln müssen – „Ich bin von großen, tragischen Unfällen bisher verschont geblieben“: Trotz seiner Reanimation sei ein siebenwöchiges Baby gestorben. Und nervenaufreibend sei auch ein Einsatz gewesen, bei dem die Kollegen von der Feuerwehr mehr als eine Stunde brauchten, um einen verletzten Autofahrer aus dem Auto zu schneiden. „Das war hart, wir sahen, der Fahrer ist schwer verletzt und konnten ihm nicht helfen“, sagt er.

Es sei wichtig, über solche Ereignisse zu sprechen, „mit Menschen, die nichts mit dem Job zu tun haben, die stellen oft die richtigen Fragen“, sagt er. Man müsse aufpassen, dass man emotional nicht abstumpfe, weil man am Einsatzort und vor den Kollegen Gefühle verdrängen müsse, sagt der 24-Jährige.