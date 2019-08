Themen in diesem Artikel Missbrauch

Vorbeugung ist immer noch der beste Schutz. Das trifft auch auf das heikle Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu. Die Sensibilität für das Schutzbedürfnis wächst, nicht erst, nachdem im vergangenen Jahr ein Jugendtrainer aus Remseck unter dem Verdacht des Missbrauchs verhaftet wurde.

Aufklärung, Prävention und Schutz verspricht sich der Kreisjugendring Ludwigsburg von einer Handreichung an die Vereine. Denn Betreuer und Trainer, die in engem Kontakt mit Jugendlichen stehen, unterliegen gesetzlichen Vorgaben: Vereine dürfen sie in solchen Positionen nicht beschäftigen, wenn sie wegen Sexualdelikten vorbestraft sind. Kontrollieren lässt sich das über die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, in dem entsprechende Verurteilungen aufgeführt sind.

Kreisjugendring und Sportkreis haben alle darin organisierten Vereine darauf hingewiesen, teilte ein Sprecher des Landratsamtes auf BZ-Nachfrage mit. Der Personenkreis, der ein solches Führungszeugnis vorlegen muss, ist darin in seiner Funktion genau beschrieben. Es sind Trainer und Betreuer, die ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihren Schützlingen aufbauen, die in geschlossenen Räumlichkeiten üben oder trainieren, die in Körperkontakt mit den Kindern und Jugendlichen kommen, die lange mit derselben Gruppe arbeiten.

Verdachtsfälle sind dem Kreisjugendring aufgrund dieser Handreichung noch nicht gemeldet worden, so der Sprecher des Landratsamtes. Der Kreisjugendring berät im Einzelnen, wer ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss und legt den Vereinen eine Verpflichtungserklärung vor, wie sie Kinder- und Jugendschutz gewährleisten können. Sie sollte grundsätzlich unterzeichnet werden, einen Zwang dazu gibt es laut Landratsamt aber nicht.

Und was sagen die Vereine?

„Wir holen von all unseren Übungsleitern ein Führungszeugnis ein“, sagt Jan Bodmer, Geschäftsführer des TSV 1848 Bietigheim. Als einer der größten Sportvereine im Kreis ist das aber eine ganze Menge. „Da ist es gar nicht so leicht immer auf dem aktuellsten Stand zu sein“, erklärt Bodmer. Auch wenn es in seinem Verein noch keine Verdachtsfälle gegeben habe, halte sich der Verein natürlich an die Vorgaben. Allerdings, räumt Bodmer ein, komme es nicht bei allen Übungsleitern gut an. Einige fühlten sich unter Generalverdacht gestellt, obwohl sie seit Jahren ohne Beanstandungen Kinder trainierten.

Wichtig ist dem Verein vor allem für das Thema zu sensibilisieren und ein waches Auge zu haben. Bodmer wendet auch ein, dass bei den meisten Tätern auch ein Führungszeugnis nichts geholfen hätte, weil keine Vorstrafen vorhanden waren. „Uns ist der persönliche Kontakt zu den Trainern wichtig“, sagt Bodmer. Er versuche, jeden neuen Übungsleiter kennenzulernen. Und dann gibt es da noch eine Absicherung, die bei den Bietigheimern schon lange praktiziert wird: das Vier-Augen-Prinzip. „Bei uns ist gerade im Kinderbereich kein Übungsleiter allein mit einem Kind“, so Bodmer. In der Regel sei zumindest ein weiterer Erwachsener dabei.

Ähnlich sieht es beim TV Großsachsenheim aus. Das bestätigt der Vorsitzende Sven Junger. Bei Übungsleitern und Angestellten im Jugendbereich verlangt der Verein ein erweitertes Führungszeugnis. „Wir lassen jährlich einen Ehrenkodex unterschreiben“, so Junger zu den weiteren Schutzmaßnahmen. Außerdem achte der Vorstand auf Hinweise zu Missbrauch, und man wolle offen mit dem Thema umgehen. „Im Jugendbereich sind immer zwei Übungsleiter pro Übungsstunde anwesend“, erklärt auch Junger. Probleme mit Missbrauch habe es beim Verein bisher nicht gegeben. Auch bei den Übungsleitern weigere sich niemand, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.