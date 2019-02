Digitalisierung Freier Weg für den Digitalpakt

Landkreis Ludwigsburg / Von unserer Redaktion

Nach mehrwöchigen Verhandlungen haben Bund und Länder am Mittwochabend ihre Einigung über die angestrebte Grundgesetzänderung zum Digitalpakt besiegelt. Fünf Milliarden Euro will der Bund den Ländern für die technische Ausstattung der Schulen geben. Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch um den Einfluss des Bundes auf die Politik der Länder. Deshalb musste der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat ran. Bereits am Donnerstagnachmittag soll, so der Plan gestern, der Bundestag die dazu notwendige Grundgesetzänderung billigen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich – mit der fest gerechnet wird. Der Bundesrat könnte die Grundgesetzreform dann auf seiner nächsten Sitzung am 15. März besiegeln. Auch dabei ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Die BZ hat sich bei unterschiedlichen Schulen in der Region umgehört, wie weit sie bei der Digitalisierung schon sind und wo es noch klemmt.

Realschule im Aurain

Er habe die Hoffnung, dass durch die Mittel aus dem Digitalpakt eine Umsetzung von Wünschen seiner Schule deutlich zügiger voranschreiten könne, sagt Claus Stöckle, Rektor der Realschule im Aurain. Eine Schule mit 31 Klassen habe einen enormen Bedarf, um in jedem Klassenzimmer und in jedem Fachraum immer auf dem allerneuesten Stand zu sein.

Etwa die Hälfte der Klassenzimmer habe derzeit einen W-Lan-Zugang. Der Rest werde in den Sommerferien folgen. Alle Fachräume und vier Klassenzimmer seien auf dem allerneusten Stand. Jedes Klassenzimmer verfüge über eine Beamer-Laptop-Station. Insgesamt sind mehr als 150 PCs und Laptops im Einsatz. Zudem noch 40 IPads. „Also eine unglaubliche Menge, die auch gemanagt werden muss. Das ist sehr aufwändig“, sagt Stöckle.

Digitale Medien werden in vielfältigster Form eingesetzt. „Praktisch in jedem Fachunterricht, aber stets gebunden an die jeweilige Notwendigkeit und den betreffenden Inhalt“, so der Rektor. Bis zum Mai entwickelt jede Schule in Bietigheim-Bissingen einen Medienentwicklungsplan. Der beschreibt neben den Anforderungen an die Hardware und Infrastruktur auch die didaktischen und methodischen Notwendigkeiten. Jedes Fach beschreibt spezifisch, für welchen Inhalt welches Medium benötigt wird. „Ganz entscheidend ist aber der Fortbildungsstand eines jeden Kollegiums. Dies wird in den kommenden Jahren eine Herausforderung für alle Schulen werden“, sagt Stöckle. Ebenfalls eine Herausforderung werde der Service im Hardware-Bereich sein. Zudem veralteten die Geräte relativ rasch.

Gymnasium Bönnigheim

Achim Salomon, der Leiter des Alfred-Amann-Gymnasiums, kann beim besten Willen nicht klagen über die Ausstattung seiner Schule. „Wir sind sehr weit, wir sind vorne dabei“, sagte er. Er betrachtet es als Chefsache, die Digitalisierung voranzutreiben, hatte er bei früherer Gelegenheit gegenüber der BZ deutlich gemacht. Bis Anfang März seien alle Klassenzimmer mit Beamer, Smartboard oder einem 75 Zoll großen Fernseher ausgestattet. Jedes Klassenzimmer bekommt eine TV-Box von Apple. Bisher sind 20 Lehrer des Gymnasiums von der Schule mit I-Pads von Apple ausgestattet worden. Damit können sie sich in die TV-Box einwählen, um Unterrichtsinhalte anzuzeigen und zu bearbeiten.

Die Schule verfügt mittlerweile über eine schnelle Internet-Leitung von Unity-Media, die sehr kurze Bearbeitungszeiten ermöglicht, so Salomon weiter. Doch damit kann es für den Schulleiter nicht genug sein. „Wir müssen vorausdenken“, sagt er. Eine schnellere Internet-Leitung ist für ihn unabdingbar, schon deshalb um die Software der 105 Rechner des Gymnasiums auf externe Server in eine „Cloud“ auszulagern. „Das setzt ein sehr schnelles Glasfasernetz voraus.“

Im Vordergrund steht für Salomon zunächst die Ausbildung der Lehrer. Sind sie sicher im Umgang mit der Technik, können sie ihr Wissen auch gezielt weitergeben. Erst im zweiten Schritt geht es für Salomon darum, Klassensätze von I-Pads für die Schüler anzuschaffen. Das allein dürfte schon nicht billig werden. Um drei bis vier Klassensätze kaufen zu können, rechnet der Schulleiter mit einer Summe von rund 100 000 Euro.

Kirbachschule Hohenhaslach

„Wir haben nun alle Klassenzimmer mit Dokumentenkameras und Beamer ausgestattet. Das war ein großer Batzen aus dem Schulbudget. Wir hoffen, dass der Träger dies als Standardausstattung finanziert. Hier wäre die Bundeshilfe gut angelegt“, sagt der Rektor der Hohenhaslacher Schule Rainer Graef.

Die Schule steckt noch in der Erarbeitung ihres Medien-Entwicklungsplanes. „Wir haben momentan die Aufgabe einen Medien-Entwicklungsplan zu schreiben, bilden uns fort und sind in Kontakt mit den Medienzentren.“

Die Schüler arbeiten nicht mit Tablets oder digitalen Tafeln, allerdings bestehen kleinere Lerngruppen, die Laptops nutzen. Laut Graef wird insbesondere mit Internet unabhängigen Programmen gearbeitet.

Das W-Lan funktioniere nämlich sehr dürftig und sei schnell überlastet. „Alle weiteren Schritte der Digitalisierung hängen von einem vernünftigen und leistungsfähigen Internet ab.“

Hinsichtlich der Medien am Ball zu bleiben, hält er für sehr wichtig. Entscheidend sei jedoch die richtige – nicht zu hohe – Dosis. Noch wichtiger für erfolgreiches Lernen seien eine gute Beziehungsarbeit, eine ordentliche Lehrerversorgung und „die Einbeziehung von Bewegung und musischen Elementen in den Schulalltag“.

Schillerschule Ingersheim

„Prinzipiell sind wir jetzt schon gut ausgestattet“, sagt Schulrektorin Annette Conrad-Bleil. Die Schillerschule in Ingersheim besitzt bereits 25 Tablets, die sie für den Unterricht mit den Schülern nutzen. „Momentan haben wir noch Leitungsprobleme, aber bald gibt es einen schnelleren Internetzugang“, kündigt die Rektorin an. Die Kosten für den Internetzugang übernimmt die Gemeinde.

Was den Digitalpakt zwischen Bund und Ländern betrifft, ist Conrad-Bleil selbst gespannt wie sich das auf die Grundschule in Ingersheim auswirke. „Wir haben ja bereits Geräte, ich weiß gar nicht, ob wir dann auch noch eine zusätzliche Förderung erhalten.“

Im digitalen Unterricht ginge es vor allem darum, den Schülern die sinnvolle Verwendung des Internets und der digitalen Technik nahezubringen. „Wir haben zum Beispiel ein Programm bei dem die Kinder ihr Leseverständnis zu Texten überprüfen können“, so die Rektorin.

Gerade im Umgang mit dem Internet sei es wichtig, den Kindern Grundwerkzeuge an die Hand zu geben und ihnen auch Grenzen aufzuzeigen. „Wie weit darf ich mich im Internet bewegen? Was ist nichts für mich? Das sind Fragen, die wir mit den Kindern klären.“

Als die technischen Geräte angeschafft wurden, habe die Lehrerschaft sich mit verschiedenen Betriebssystemen auseinander gesetzt. An der Schillerschule hat man sich für das Windows Betriebssystem entschieden. „Das war für die Lehrkräfte vertrauter, außerdem wird Windows Libre Office auch meistens an weiterführenden Schulen verwendet“, begründet die Schulleiterin die Wahl.

Besigheim: Ausbaufähig

„Der Zustand ist ausbaufähig“. So bewertet Renate Opiolla, die Rektorin der Gemeinschaftsschule in Besigheim die Ausstattung mit modernen Medien. Die Infrastruktur sei noch nicht zufriedenstellend, es fehle am schnellen Internet. Dabei sei Medienbildung im Bildungsplan fest als Leitperspektive verankert. In den Klassen Eins und Zwei gibt es noch kein W-Lan-Netz, ansonsten seien die Gebäude der Friedrich-Schelling-Schule mit dem drahtlosen Netz verbunden. In zwei Räumen können die Schüler an 40 PC-Plätzen üben, zusätzlich gibt es einen PC pro Klassenraum, berichtet die Schulleiterin. Mit Medienwägen können Beamer und andere Geräte in die Klassenzimmer gebracht werden.

Ausbaufähig ist aus Sicht der Schulleiterin auch die Ausstattung mit mobilen Endgeräten, vor allem mit I-Pads. Es seien mehrere Klassensätze notwendig. „Deren Anschaffung ist im Zuge der Digitalisierung geplant, ebenso streben wir fest installierte Beamer für alle Klassenzimmer an“, sagte sie. Anschaffungen dieser Art seien für alle Schulen in Besigheim geplant, so Opiolla weiter. Die Stadt sei sehr bemüht, die Digitalisierung voranzutreiben und zu unterstützen. Schon im Vorgriff auf die Zusagen des Digitalpaktes ­– die BZ berichtete – seien Investitionen an den Besigheimer Schulen geplant. Dabei geht es auch um die Installation eines schnellen Internets.

Bei der Bezahlung dieser Pläne ist Besigheim ohne den Digitalpakt auf sich alleine gestellt. Mehrere Nachbarkommunen, deren Kinder in Besigheim zu weiterführenden Schulen gehen, hatten wie berichtet eine Beteiligung an den Kosten rundweg abgelehnt.