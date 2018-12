Wir lesen intensiv Schüler bekommen die Zeitung

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Von der achten Klasse an aufwärts können alle Schulen im BZ-Gebiet am Zeitungsprojekt „Wir lesen intensiv“ für Schüler der weiterführenden Schulen mitmachen. Der Projektzeitraum geht von Montag, 18. März, bis Freitag, 12. April. In dieser Zeit bekommen die teilnehmenden Schulklassen jeden Tag einen Klassensatz Bietigheimer Zeitungen geliefert.

Projektbausteine

Mit diesen Ausgaben und einem Arbeitsheft mit Kopiervorlagen wird die Zeitung zum Unterrichtsstoff. Weitere optionale Projektbausteine sind Rechercheausflüge, Medienhausbesuche bei der Bietigheimer Zeitung sowie der Besuch eines Redakteurs zum Wunschtermin in der Klasse. Die Kollegen erzählen vom Berufsalltag und geben Tipps zum Verfassen von Artikeln.

Zum ersten Mal wird das Projekt von der Online­redaktion mit Filmen auf „YouTube“ begleitet. Darin wird das Medienhaus vorgestellt, die Redaktion vorgestellt und bei Besuchen im Medienhaus ist die Kamera auch dabei. Auch Schüler können Videos zum Thema einsenden, genauso wie ihre Artikel. Diese werden in der Zeitung sowie auf der Projekthomepage veröffentlicht. Das Projekt wird von der VR-Bank Neckar-Enz unterstützt.

Projektvorstellung

Am Mittwoch, 13. März, lädt die Bietigheimer Zeitung in das Forum im Medienhaus ein. Bei einer Veranstaltung für Lehrer, aber auch Schüler, wird das Projekt vorgestellt, die medialen Neuerungen wie „YouTube“-Channel erläutert und Tipps zur Artikelrecherche gegeben. Zudem wird Projektleiterin Gabriele Szczegulski die einzelnen Bausteine des Projekts erläutern. Der kommissarische Redaktionsleiter Jörg Palitzsch gibt einen Einblick in die Zeitung und den Journalismus.

Im Frühjahr 2019 findet dann zum ersten mal das Projekt „Wir lesen Junior“ für die dritten und vierten Klassen der Grundschulen statt.

Info Anmeldungen für das Projekt sind im Internet und per Telefon unter (07142) 40 34 30 möglich.

www.wirlesen.bietigheimerzeitung.de