Schadstoffe Schnellbus contra Stadtbahn

Ludwigsburg / von Uwe Roth

Ein Dieselfahrverbot wird in der Kreisstadt Ludwigsburg wahrscheinlich. In einigen deutschen Städten, wie etwa jetzt in Hamburg, ist ein solcher Schritt nicht länger ein Tabu. Es gilt, hohe Geldstrafen zu vermeiden. Außerdem drängt sich der Gesundheitsschutz weiter in den Vordergrund der Debatte über die tatsächliche Gefährlichkeit von Stickoxiden. Die Hoffnung, dass die Autoindustrie verlässliche Lösungen für einen sauberen Diesel liefert, scheint indes zu schwinden. Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec gibt sich weiterhin optimistisch, dass die Straßen seiner Stadt auch im nächsten Jahr für den Diesel offenbleiben.

Seine Strategie für Ludwigsburg lautet: So viele Projekte wie nur möglich für eine emissionsfreie Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzukurbeln. Seine Hoffnung ist, dass die übergeordneten Instanzen diesen Eifer honorieren und Ludwigsburg von einem Fahrverbot ausnehmen. Dazu müssten diese allerdings seine Überzeugung teilen, dass es mit dem Maßnahmenpaket gelingt, die Schadstoffwerte an der Messstation in der Friedrichstraße auf das gesetzliche Niveau zu bringen.

Der Haken ist, dass dies erst in einigen Jahren möglich sein wird und der Stadt die Zeit jetzt schon davon läuft. OB Spec ist begeistert von BRT-Bussen, eine neue Art Straßenbahn, die ohne Schienen und in der Innenstadt ohne Oberleitungen auskommt. Er sieht darin den Vorteil, dass sich ein BRT-System rascher realisieren lässt als der Bau einer konventionellen Stadtbahn, die einmal den Landkreis von Ost nach West durchqueren könnte. Dafür ein Netz zu planen, ist Aufgabe des Landkreises. Das ist in der Doppelstrategie zwischen Landratsamt und Rathaus so vereinbart. Die Stadt argumentiert, die BRT-Lösung sei nicht nur schneller zu machen, sondern koste lediglich ein Viertel wie eine Stadtbahn samt Schienen und Stromleitungen.

Hohe Landesförderung

Landrat Rainer Haas hält dagegen, dass der erste Schritt zur Finanzierung der Stadtbahn bereits geschafft ist. Einen Förderantrag hat der Landkreis beim Bund gestellt. Wird er vom Bundesverkehrsministerium genehmigt, ist eine Kostenbeteiligung des Landes wahrscheinlich. Zwischen 70 und 80 Prozent der geschätzten 250 Millionen Euro Investitionskosten wären damit gesichert.

Die Stadt dagegen muss seinen Kostenplan für das BRT-Projekt erst noch vorlegen. Außerdem ist nicht bekannt, auf welchen Trassen die Schnellbusse die Innenstadt befahren sollen. Die müssen vom Gemeinderat erst noch beschlossen werden. CDU und Freie Wähler wollen den BRT; SPD und Grüne hingegen setzen auf die Stadtbahn. FDP und die kleineren Gruppierungen könnten zum Zünglein an der Waage werden.

BRT-Fahrzeuge gibt es derzeit nicht als reine Elektrovariante. Lediglich eine Hybridversion bietet die belgische Firma Van Hool an. Auch das könnte die Entscheidung beeinflussen. Zusätzlich zu BRT-Linien will die Stadt die Bahnstrecke zwischen Ludwigsburg und Markgröningen reaktivieren, die bis Kornwestheim verlängert werden soll. Auf der Trasse könnten die Stadtbahnen des Landkreises fahren. Die Stadt jedoch will darauf wasserstoffgetriebene Züge fahren lassen. Das Problem ist: Der Brennstoffzellenzug der Firma Alstom fährt erst seit April zwischen Wiesbaden und Frankfurt weltweit zum ersten Mal im Regelbetrieb. Im Dauerbetrieb muss sich die neuartige Technologie erst noch beweisen.

Im Kreistag ist man der Meinung, dass es sinnvoller ist, nicht erst auf einen Brennstoffzellenzug zu setzen, sondern dort von Beginn an Stadtbahnen fahren zu lassen. Sowohl aus dem Ludwigsburger Gemeinderat und dem Kreistag kommen Forderungen, die Doppelstrategie zu beerdigen und sich gemeinsam auf eine Lösung zu einigen. Sollten sich beide Seiten nicht annähern, könnte der Landkreis auf seinen (nicht offiziellen) Plan B zurückgreifen: Er sieht vor, die Stadtbahn notfalls um Ludwigsburg herumfahren zu lassen. Notfalls ginge das mit den Stadtbahnen der SSB, die mit ihrem Betriebshof in Remseck bereits einen Stützpunkt im Landkreis hat.