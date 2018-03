Geldangebote Schnell in der Schuldenfalle

Kreis Ludwigsburg / Von Bettina Nowakowski

Es klingt verlockend: einen Kredit über 1000 Euro aufnehmen, aber nur 923 Euro zurückzahlen. Solche und ähnliche Online-Angebote von Finanzportalen wie Smava oder Check24 vermitteln den Eindruck, dass der Kreditnehmer noch Geld geschenkt bekommt, wenn er online einen Kredit beantragt.

Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass diese neue Form von Kreditangeboten nicht zu unterschätzende Risiken in sich bergen. Das sehen auch Banken so: „Gerade in Kreditfragen sehen wir unsere Verantwortung darin, die Situation des Kreditnehmers ganzheitlich zu betrachten und somit uns nicht in allererster Linie über ein vermeintlich besonders günstiges Zinsangebot auszuzeichnen, sondern insbesondere auch die Auswirkungen auf weitere wichtige Faktoren, wie Bonität und den Kapitaldienst für den Kunden im Blick zu behalten.“, erklärt die VR-Bank Neckar-Enz eG auf Anfrage und ergänzt: „Zu uns würde es daher nicht passen, ein begrenztes und wenn man einigen Aussagen auf Twitter Glauben schenken mag, ein lediglich theoretisches Angebot unseren Kunden zu unterbreiten, welches eben diese Prinzipien außer Acht zu lassen scheint.“

Den Kreditnehmern von Online-Angeboten seien auch die Auswirkungen oft nicht bewusst. „So erfolgt beispielsweise die Bonitätsprüfung neben der Angabe persönlicher Daten auch über den so genannten Kontoblick“, erläutert die VR-Bank Neckar-Enz eG. „Der Kunde gewährt dem Vergleichsportal somit vollen Einblick auf das eigene Bankkonto.“

Nach Meinung der VR-Bank Neckar-Enz eG können Nullprozentfinanzierungen oder gar Kredite mit Negativzinsen schnell in die Schuldenfalle führen. „Kunden verlieren bei mehreren Finanzierungen den Überblick über die zu zahlenden Raten und geraten so in die Überschuldung.“ Mit einem vergleichbaren Angebot an den Markt zu gehen, ist für die VR-Bank Neckar-Enz eG daher kein Thema.

Es entstehen immer Kosten

Laut Pressemitteilung der Kreissparkasse Ludwigsburg sind Anbieter wie Check24 Wettbewerber, die durch den reinen online-Vertrieb günstige Konditionen bieten können. Check24 biete jedoch nur eine einzige Darlehensvariante mit 1000 Euro bei 12 Monaten Laufzeit und zu minus­ ­5 Prozent effektivem Jahreszins an. Bei Smava ist es die Variante mit 1000 Euro und 36 Monaten Laufzeit. Für alle anderen Beträge und Laufzeiten verlangen auch diese Anbieter Zinsen. „Das kann auch gar nicht anders sein“, so die KSK Ludwigsburg. „Es gibt weltweit keine Refinanzierung für minus 5 Prozent.“ Da jedem Kreditinstitut Kosten entstehen, sei selbst bei den aktuell negativen Refinanzierungszinsen keine kostendeckende Kreditvergabe zu Negativzinsen möglich. Bei der KSK Ludwigsburg werden Beträge unter 3000 Euro nicht als Privatkredit mit Kreditvertrag und fester Tilgung angeboten: „Unsere Kunden können solche Beträge flexibel über ihr Girokonto oder über ihre Kreditkarte mit flexibler Rückzahlung handhaben. Das ist einfacher und erfordert keinen zusätzlichen Vertrag und geht ganz ohne Formalitäten ab.“

Ein negativer Kreditzins sei Stand heute nur unter Werbeaspekten realisierbar. Das ginge dann kostenmäßig zu Lasten anderer Werbemaßnahmen. „So etwas machen wir nicht, sondern bieten unseren Kunden seriöse marktfähige Konditionen“, teilt die KSK mit. Die Zinsen für Baufinanzierungen befinden sich seit längerem auf einem historischen Tiefstand. Die KSK Ludwigsburg sieht sich gut aufgestellt und könne ihren Kunden günstige Konditionen bieten. „Die Kunden wissen unsere gute Beratung, die Einbeziehung von öffentlichen Fördermitteln, die Zinssicherheit durch die Kombination mit Bausparverträgen oder auch Riester-Darlehen zu schätzen.“