Am Grab des Ehrenbürgers Bernhard Zeller und seiner Frau Margrit legten am Donnerstag, 19. September, Bürgermeister Jan Trost und der Leiter des Cotta-Archivs, Helmut Mojem, einen Kranz nieder. Der 2008 fast 89-jährig verstorbene Zeller war Direktor des Schiller-Nationalmuseums und gründete in Marbach das Deutsche Literaturarchiv.

Am 19. September 1919 wurde Zeller als Pfarrerssohn in Dettenhausen geboren. Nach Kriegsdienst und Studium kam er 1953 als Archivar nach Marbach ans Schiller-Nationalmuseum und wurde 1955 dessen erster Direktor. Bernhard Zeller nahm den Begriff „Nationalmuseum“ ernst. Eine zentrale Stelle, die sich um die Sammlung und Bewahrung dichterischer Texte bemühte, wurde sein besonderes Anliegen. „In besonderer Weise galt dies für die Hinterlassenschaften von Autoren, die von den Nazis ins Exil getrieben worden waren“, hat Hermann Schick, der Zellers Lebensgeschichte rekonstruierte, festgestellt.

Diesem Mangel wollte Bernhard Zeller durch die Gründung eines deutschen Literaturarchivs abhelfen. Er hatte Erfolg, und es gelang, Marbach als Sitz dieses Archivs durchzusetzen. 1956 wurde Bernhard Zeller der erste Direktor des Deutschen Literaturarchivs.

Das Literaturarchiv wurde als Forschungsstelle bald ein Anziehungspunkt für Wissenschaftler und Freunde der deutschen Literatur aus der ganzen Welt. „Ohne Bernhard Zeller hätte Marbach nie die Strahlkraft erlangt, die es heute besitzt“, würdigte Trost den „großen Sohn der Stadt“. Durch sein Verhandlungsgeschick habe er das Literaturarchiv zur nationalen Institution aufgebaut. Bedeutende Literaturgrößen hätten bei Zellers auf dem Sofa übernachtet, was Sohn Christoph bestätigte.

Nicht nur der legendäre Zwiebelkuchen von Margrit Zeller, die 2017 mit 95 Jahren verstorben ist, sei ihm noch lebhaft in Erinnerung, so Helmut Mojem, auch die „freundliche und gütige Art“ Bernhard Zellers. Er habe sich noch bemüht, jeden Mitarbeiter im Literaturarchiv persönlich kennenzulernen, was heute angesichts der Größe fast nicht mehr möglich sei. Der Gründervater werde zunehmend zur „mythischen Figur“. Am 7. September 2008 ist Professor Dr. Bernhard Zeller in Ludwigsburg gestorben, er wurde in Marbach beerdigt.