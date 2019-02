Gemeinderat Schäferlauf: Veränderte Sperrzeiten

Markgröningen / Michaela Glemser

In diesem Jahr sollen in der Ostergasse weitere Marktstände für eine gesteigerte Attraktivität sorgen. Geändert haben die Verantwortlichen der Stadt die Sperrzeiten im Gebiet des viertägigen Marktgeschehens. Dort war es in der Vergangenheit am Montagabend des Schäferlauffests immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen. Während die gastronomischen Anbieter dort gerne bis zum Ende der Sperrzeit um 1.30 Uhr ihren Betrieb aufrechterhalten möchten, wollen viele Marktbeschicker ihren Standort schon früher verlassen. Das soll sich ändern.

Für 2019 Kompromiss gefunden

Für dieses Jahr haben alle Beteiligten eine Kompromisslösung gefunden. Im Gebiet des viertägigen Marktgeschehens mit vorwiegend gastronomischen Angeboten um die Schlossgasse, den Marktplatz, die Oster-, Finstere und Kirchgasse herum gilt am Montagabend weiterhin die Sperrzeit bis 1.30 Uhr. Im anderen Bereich um das Obere Tor und die Helenenstraße wird montags die neue Sperrzeit auf 24 Uhr festgelegt.

Die Gemeinderäte plädierten dafür, die neuen Sperrzeiten am Montagabend erst einmal 2019 zu testen und für 2020 die gesammelten Erfahrungen nochmals zu diskutieren. Die Ratsmitglieder machten deutlich, dass der Krämermarkt in der Ostergasse kompakter und attraktiver werden müsse und dass es viele Bürger bedauert hätten, dass der Festzug nicht mehr durch diesen Straßenzug führe. Gemeinderat Rainer Gessler enthielt sich der Stimme, denn er wollte an den bisherigen Sperrzeiten festhalten und setzte auf das Fingerspitzengefühl des Sicherheitsdienstes beim Durchsetzen der neuen Zeiten.

Zudem votierte der Stadtrat der Freien Wähler für die alte Festzugsstrecke sowie für eine öffentliche Ausschreibung bei der Vergabe des Sicherheitsdienstes für das Schäferlauffest. Mit dem Vorgehen des bisher beauftragten Dienstes war Gessler nicht immer einverstanden und setzte sich daher für einen Wechsel ein. „Auch die Bühne direkt vor dem historischen Rathaus hat in diesem Jahr das schöne Bild auf dem Marktplatz sehr beeinträchtigt. Wir sollten für die Bühne einen neuen Standort auf dem Marktplatz suchen“, so Gessler.