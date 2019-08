Laute Marschmusik mit Bläsern und Trommeln hallt durch die Markgröninger Innenstadt. Menschen jubeln, lachen, stauen. Der diesjährige Schäferlauf zog wieder zahlreiche Gäste und Interessierte in die Stadt, eine Tradition, die ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Wie jedes Jahr fand das große Volksfest am letzten Wochenende im August statt.

Eines der großen Highlights des Schäferlaufs ist der Festzug durch die Stadt. Über 50 Gruppen aus Markgröningen und Umgebung präsentieren sich in alten Trachten, spielen Musik, zeigen ihre Arbeit. Darunter auch die Backfrauen des Landfrauenvereins Markgröningen. In kleinen Körben balancieren sie Backwaren auf dem Kopf und zeigen, was aus Getreide alles gezaubert werden kann. Auch die Bauernjugend war vertreten und zog mit dem traditionellen Erntewagen durch die Straßen. Der Wagen ist mit Heu geschmückt und bereits seit 110 Jahren Teil des Schäferlaufs.

Tradition in der Heimat

Lässig lehnt einer der Zuschauer in voller Montur an seinem Fahrrad und beobachtet das bunte Treiben des Festzugs. Bernhard Zwicker, gebürtiger Markgröninger, baut einen Besuch auf dem Schäferlauf gerne in seine Fahrradtouren ein. „Ich komme jedes Jahr her“, erklärt Zwicker. „Es ist toll, so eine lange Tradition in der Heimat zu haben.“ Außerdem treffe sich der Radfahrer auf den Festlichkeiten sehr gerne mit alten Bekannten, ehemaligen Klassenkameraden und der Familie. „Das Highlight ist für mich jedes Jahr das Festspiel in der Stadthalle.“

Der Schäferlauf wird alljährlich zu Ehren des Schäfers Barthel gefeiert. Dieser soll sich dem untreuen Vogt widersetzt und somit dem Grafen von Grüningen seine Treue bewiesen haben. Der Graf führte somit den Namenstag des treuen Barthel ein und das jährliche Schäferfest war geboren. Der Ursprung geht zurück ins Mittelalter, der genaue Entstehungszeitpunkt ist nicht bekannt. Am Freitag wurde die Geschichte des treuen Barthel bei den Festspielen in der Stadthalle in einem professionellen Theaterstück präsentiert. Auch dieses Theaterstück gehört zu der jahrelangen Tradition des Schäferlaufs.

Die Feuerwehr zieht nun auf dem Festzug vorbei. Gemeinsam bilden die Männer zur Demonstration eine sogenannte Eimerkette, eine Tradition aus der Zeit, als Feuerwehrwagen von Pferden gezogen wurden. Diese waren mit Wasserspritzen ausgestattet, dessen Kanister stets mit Wasser befüllt werden mussten.

Eine Frau mittleren Alters stet in erster Reihe, um den besten Blick auf den Festzug durch die Stadt zu haben. Sie macht Fotos und filmt mit ihrem Smartphone. „Ich komme schon seit Jahren hierher“, erzählt die Bietigheimerin. „Hier verbringt man einfach eine tolle Zeit. Es gibt viel zu sehen, tolles Essen und man kann eine spaßige Zeit mit Freunden verbringen.“ Es mache eben immer wieder Spaß. Im Festzug ziehen nun Damen und Herren vorbei, gekleidet in alten Trachten aus dem 13. Jahrhundert wie im Hofstaat der Königin Olga. „Am liebsten komme ich zum Festzug, der gefällt mir immer sehr, vor allem diese schönen Kostüme.“

Rund 150 Stände waren in der gesamten Innenstadt verteilt und versorgten die Besucher mit kulinarischen Feinheiten aus Küchen aller Welt. Konzerte, Fahrgeschäfte und ein Vergnügungspark runden das breite Angebot der Festlichkeiten ab. Heutzutage gilt der Markgröninger Schäferlauf als Volksfest mit der ältesten Tradition in Baden-Württemberg. 2018 ist das Fest zu Ehren des Schäfers Barthel zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden und ist mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Schäferlauf 2019 wird heute Abend ab 16 Uhr mit Livemusik, der Schäferlaufparty im Fragezeichen beim Oberen Tor, in der Unteren Kelter, am „URIgen Platz“ und auf dem Marktplatz, und einem großen Feuerwerk am Vergnügungspark beendet.

