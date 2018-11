Bietigheim-Bissingen Säen und Begießen

Bietigheim-Bissingen / knz

Die Melanchthonstraße in Bissingen hat ihren Namen von Philipp Schwarzert, der als Melanchthon in die Geschichte einging. Schwarzert wurde am 16. Februar 1497 in Bretten geboren, war Sohn des Rüstmeisters Georg Schwarzert aus Heidelberg und der Bürgermeisterstocher Barbara Reuter. Sehr schnell lernte er Latein und auch die Grundbegriffe des Griechischen, mit zwölf Jahren besuchte er bereits die Universität Heidelberg, wo er sein Abitur machte. Sein Großonkel Johannes Reuchlin leitete Philipp in sehr persönlicher Weise ins Studium der alten Griechen ein.

Nach seinem Magister 1514 begab er sich vier Jahre in das für ihn harte Geschäft des Lehrmeisters in Tübingen. Verdruss zog auf, Selbstzweifel beschlichen den jungen Gelehrten. Sein Großonkel organisierte ihm daraufhin eine neue Stelle als Griechisch-Lehrer in Sachsen.

Den Namen Melanchthon erhielt er von Reuchlin, indem er seinen Nachnamen („schwarze Erde“) ins Griechische übersetzte.

Professoren, Studenten und Martin Luther waren begeistert von dem Mann. Doch Melanchthon rief zum Kampf gegen alte, engstirnige Schulweisheiten auf. In seinem Haus richtete er später eine Hausschule ein, wo er neue pädagogische Methoden anwandte, die später auch an größeren Universitäten praktiziert wurden. Melanchthon setzte sich in seiner Wittenberger Zeit immer für Luther ein. Er blieb der Humanist unter den Reformatoren und der große Lehrer, der, nach dem Bild Luthers „vom Säen und Begießen“, unermüdlich daran arbeitete, einen tüchtigen Pfarrstand heranzubilden. Als Luther tot war, sollte Melanchthon nach dem Willen der Theologen in dessen Rolle schlüpfen, was jedoch nicht gelang. Melanchthon starb am 19. August 1560 und wurde neben Luther in der Schlosskirche zu Wittenberg beigesetzt.