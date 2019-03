Justiz Rocker-Zeuge lügt bei Verhandlung

Ludwigsburg/ Asperg / Bernd Winckler

Im Prozess am Stuttgarter Landgericht um die Hintergründe einer Schießerei in Asperg und in Ludwigsburg-Eglosheim, sowie um einen Spray-Anschlag an einer Ludwigsburger Schule, wird ein Zeuge wegen Falschaussage angezeigt. Dies ergab der gestrige Verhandlungstag, nachdem der 23-Jährige plötzlich Gedächtnislücken geltend macht. Er muss nun mit einem weiteren Verfahren rechnen.

In dem aktuellen Verfahren geht es in erster Linie um große Mengen (über zehn Kilo) Rauschgift, mit denen ein 26-jähriges mutmaßliches Ludwigsburger Rocker-Mitglied über ein Jahr lang mit Gewinn gehandelt haben soll. Aber auch um Schüsse gegen einen Bistro-Wirt und in Ludwigsburg um zwei abgefeuerte Schüsse gegen das fahrende Auto des Wirts. Gleichzeitig soll der Angeklagte, gegen den derzeit auch wegen Mordversuchs verhandelt wird – auch mitverantwortlich für einen Spray-Anschlag vom Januar dieses Jahres auf die Karl-Schäfer-Berufsschule sein.

Nach den Ermittlungen sollen vier Personen, darunter der Angeklagte, damals Gegenstände, darunter auch Steine, auf den Eingang der Schule geworfen haben. Zuvor habe man einen der Berufsschüler, den jetzt als Zeugen vernommenen 23-Jährigen, durch den Begriff „Bitch“ beleidigt, als er gerade die Schule verließ. Offensichtlich, weil man davon ausging, dass er Kurde sei. Einer der Angreifer habe eine sogenannte Piexon-Tierabwehr-Waffe gezückt und damit auf ihn geschossen. Des Weiteren seien Getränkedosen geflogen. Dass etwas „geflogen ist“, bestätigt der Zeuge. Von anderen Angriffen will er nichts wissen, obwohl er gegenüber der Polizei von der Waffe und von fliegenden Steinen berichtet hatte. Nein, das habe er nicht gesagt, kontert er jetzt die Aussagen der Polizeizeugen dazu.

Belehrung fruchtet nicht

Mehrfache Belehrungen auf seine Wahrheitspflicht fruchteten nicht. Auch dann nicht, als ihm angedroht wird, dass gegen ihn wegen Falschaussage ermittelt werde, falls er dabei bliebe, nichts zu wissen. Nein, er wisse sonst nichts, sagt der 23-Jährige. „Wollen Sie uns damit sagen dass die Polizeizeugen alle hier gelogen haben?“ fragte die Vorsitzende Richterin. Und der Beisitzende Richter deutlicher: „Haben Sie Angst oder kein Interesse an der Sache?“ Die Staatsanwältin wird ihn folglich wegen uneidlicher Falschaussage anklagen. Unterdessen geht der Prozess gegen das 26-jährige Rocker-Mitglied um die Schießereien und um den Drogenhandel weiter. Noch neun Zeugen sollen vernommen werden.