Verband Résume der Feuerwehr

Marbach / bz

Der Kreisfeuerwehrverband hatte in Marbach seine Abschlussveranstaltung der Aktion „Tut was Eures Amtes ist“ und des Jahres. In den Mittelpunkt seines Grußworts stellte Sozialdezernent Heiner Pfrommer laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung mit dem Wechselladerkonzept, der Stabsarbeit und der Kreisausbildung drei Themen, die in diesem Jahr von Bedeutung waren.

„Der Kreistag hat die Fördermöglichkeiten für die Feuerwehren ausgeweitet und das Wechselladerkonzept auf den Weg gebracht“, stellte Pfrommer fest. Bereits beschafft seien die Abrollbehälter Einsatzleitung, Atemschutz und Gefahrengut. Außerdem werde der Führungsstab des Landkreises in den Lehrsälen der Feuerwehr Ludwigsburg in Kürze auf modernste Medien- und IT-Technik zurückgreifen können. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Entlastung der ehrenamtlichen Kreisausbilder gewesen, fuhr Pfrommer fort. Ab dem 1. Januar übernehme das Landratsamt die Verwaltungstätigkeit der Kreisausbilder. Der Kreisfeuerwehrverband hat zurzeit mehr als 3300 aktive Feuerwehrangehörige. In der Jugendfeuerwehr gibt es 800 Aktive.