Die Kirchen schlagen Alarm. Die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart spricht sogar von einer Rekordzahl an Austritten, die evangelische Landeskirche Württemberg konstatiert die höchste Zahl an Kirchenaustritten in einem Jahr. Seit die Mitgliederzahlen des Jahres 2019 gleichzeitig von beiden christlichen Kirchen veröffentlicht wurden, ist klar, der Abwärtstrend, der schon lange auch wegen des demografischen Wandels sichtbar ist, stürzt schneller nach unten als gedacht.

Im Dekanat Besigheim liegt der Rückgang an Kirchenmitgliedern mit 1,6 Prozent zwar unter dem Landesdurchschnitt von 1,8 Prozent, Dekan Eberhard Feucht spricht dennoch von „einem tiefen Schmerz“. Insgesamt verzeichnet das Dekanat 2019 706 Mitglieder weniger als 2018. Damals hatte der Kirchenbezirk 42 439 Mitglieder, 2019 waren es 41 733. 555 Todesfällen stehen nur 341 Taufen gegenüber. 497 Menschen sind aktiv aus der Kirche ausgetreten, 43 Kircheneintritte gab es.

Als einen Grund für die Diskrepanz zwischen der Zahl der Taufen und der Todesfälle sieht Feucht den demografischen Wandel. „Das ist ein Faktor, den wir kaum beeinflussen können“, sagt Feucht. Aber: Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass jedes Kind getauft werde, hier müsse man ansetzen: „Wir müssen die Eltern ermutigen, ihre Kinder taufen zu lassen, damit sie von klein auf Werte und Wurzeln mitbekommen.“

Zudem, so die Erkenntnis, würden viele Menschen, die ihren Wohnort wechseln, dies nützen, um aus der Kirche auszutreten. „Wir müssen unsere Willkommensstruktur verstärken“, so Feucht. „Zum anderen entwickelt sich die Gesellschaft mehr und mehr zu einer individualisierten. Menschen möchten sich nicht mehr binden“, sagt Feucht. „Deshalb müssen wir noch stärker verdeutlichen, welchen Sozialbeitrag wir leisten“, so Feucht. Eine zentrale Frage sei, warum gerade 20- bis 40-Jährige aus der Kirche austreten. „In der Corona-Krise haben wir bemerkt, dass genau diese Altersgruppe vermehrt unseren Online-Gottesdiensten folgte, das war ein Zugang zur Kirche für Menschen, die sonst nicht kommen“, sagt Feucht. „Wir müssen mehr offene Angebote machen und uns auch mehr der Gemeinwesensarbeit öffnen sowie moderne Medien noch verstärkter einsetzen.“

Dass viele Menschen gerade in der besagten Altersstruktur auch wegen der Kirchensteuer austreten, ist Eberhard Feucht bewusst. „Man muss vielleicht grundsätzlich über eine Mitgliedschaft auf Zeit oder andere Formate nachdenken“, so der Dekan. Allerdings stehe er hinter der Kirchensteuer, denn „die Kirche könnte ohne die Kirchensteuer keine soziale Struktur anbieten, wie sie das jetzt tut“, so Feucht. Die Beiträge beispielsweise für einen Kindergartenplatz trügen nur 15 Prozent der tatsächlichen Kosten.

Zudem seien niederschwellige und kostenfreie oder -günstige Angebote ein Mittel, Menschen in die Gemeinden zu bringen. Feucht nennt die Familienkirche oder kostenlose Spielangebote in den Sommermonaten sowie das sonntägliche Kirchencafé als Beispiele. Anstatt des obligatorischen Briefes von ihm an die Menschen, die ihren Austritt bekundet haben, möchte er zukünftig ein Forum anbieten, um die Gründe zu diskutieren und daraus zu lernen.

Potenzial ist da

„Die Kirche muss selbstkritisch sein, Fehler eingestehen und daraus lernen“, sagt er, auch im Hinblick auf die Missbrauchsfälle in beiden Kirchen. Nur wenn man Strukturen systematisch überprüfe, könne man sich wandeln und verbessern. Denn Potenzial sei da: „In der Coronakrise sind viele Menschen bewusst in die Gemeinden gekommen, fast alle Eintritte in die Kirche kamen so zustanden.“ Das soziale Miteinander, so Feucht, sei eine Grundsäule des Glaubens, dies müsse man noch mehr nach außen tragen. Hier loteten viele Kirchengemeinden derzeit neue Formate aus, um viel stärker gegen Ausgrenzung und für das Miteinander zu arbeiten.

Für den Dekan des katholischen Kirchenbezirks Ludwigsburg, Alexander König, liegt der Grund in den „Rekordaustritten“ in seiner Kirche ganz klar in den Missbrauchsfällen und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust und der „Unzufriedenheit mit der Institution Kirche“, so König. „Vor Ort läuft alles gut, aber selbst sehr Engagierte haben jetzt langsam die Nase voll von Rom und treten aus Protest aus. 1658 Austritte kann König 2019 beklagen, so viel wie nie zuvor. Das Dekanat hat damit 111 000 Mitglieder. „Um etwas zu verändern und Vertrauen zurückzugewinnen“, so König, „kann nur der Papst helfen und das meine ich, wie ich es sage, die katholische Kirche muss neu strukturiert werden“.

Die Menschen hätten das Gefühl, so der Dekan, „seit zig Jahren ändert sich nichts, da kann man in den Gemeinden ackern wie man will“. König unterstützt aktiv die Bestrebungen der deutschen katholischen Basis, Frauen in hohe kirchliche Ämter zu lassen. „Was vor Ort möglich ist, wo wir schon viele Frauen in verantwortungsbewussten Positionen haben, muss überall in der Kirche möglich sein, auch als Pfarrerin, Bischöfin oder gar Päpstin.“ König ist sicher, dass durch die Gleichberechtigung dem Machtmissbrauch einzelner Männer in der Kirche entgegengewirkt werden könnte. „Und auch Vertrauen zurückgewonnen werden kann“, sagt Alexander König.

In den Gemeinden würde viel geleistet, auch auf ökumenischer Basis, nur in den höheren Ebenen würde sich nichts verändern. Doch er habe Hoffnung, dass der synodale Weg, den die deutsche, katholische Kirche nun eingeschlagen habe und mit dem gefordert wird, Frauen für den Priesterberuf zuzulassen, zum Erfolg führe. Das würde auch den Weg frei machen für mehr Ökumene. „Es gibt keine theologischen Gründe, sich gegen Pfarrerinnen zu wehren“, sagt König.

Natürlich sei das nicht der Mitglieder-bringende Alleinweg, aber er würde die Kirche in die Neuzeit führen. „Die Gesellschaft hat sich verändert, der kirchliche Glaube spielt kaum eine Rolle mehr, zwar glauben viele an Gott, aber nicht mehr an die Kirche“, so Alexander König.